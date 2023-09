Remy Ramjiawan

Zondag 10 september 2023 06:57

Volgens Helmut Marko is het doel van 2023 geworden om alle races te gaan winnen. De adviseur van Red Bull Racing had dit zelf ook niet kunnen bedenken, maar met nog acht races te gaan, acht de tachtigjarige Oostenrijker het niet onmogelijk.

Red Bull Racing kent een uitermate succesvolle periode, waarbij het voorlopig vijftien races op rij op haar naam heeft weten te zetten. Max Verstappen heeft in Monza daarnaast overwinning tien op rij weten te pakken. Het tekent de overmacht van de RB19 in de handen van de Nederlander en in gesprek met Motorsport.com legt Marko uit dat hij begint te geloven in het perfecte seizoen.

Eerst de titels

"Allereerst is ons doel het veiligstellen van de wereldkampioenschappen", zo scheidt Marko de hoofdzaken van de bijzaken. Verstappen is op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en Red Bull Racing probeert constructeurstitel nummer zes bij te schrijven. Toch is de race in Singapore niet het beste circuit voor de RB19 en daar moet volgens Marko de focus op liggen. "Maar laten we zeggen dat als we in Singapore winnen, de kans groot is dat we alle races kunnen winnen. Natuurlijk wordt het nu een doel", zo wil Marko de lat hoger leggen.

Singapore

Mocht het Red Bull Racing lukken om alle races te winnen, dan zou het voor het eerst zijn dat één Formule 1-team alle Grands Prix heeft weten te winnen. Toch blijft de race in Singapore de moeilijkste obstakel. "Zoals elke race hebben we overal een competitieve auto gehad, dus waarom zou dat in Singapore niet het geval zijn? Maar ik moet zeggen dat Ferrari en vooral Leclerc daar een specialist zijn. Als ze sneller zijn in de kwalificatie, dan kan het voor ons een probleem worden, want inhalen in Singapore is erg lastig. Maar ik ben nog steeds optimistisch dat het pakket dat we naar Singapore brengen goed genoeg is om te winnen", aldus Marko.