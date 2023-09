Vincent Bruins

Zaterdag 9 september 2023 13:29 - Laatste update: 13:34

Max Verstappen is duidelijk geen voorstander van de zogeheten Alternative Tyre Allocation. Dat liet de Nederlander weten tegenover onder andere GPFans. Charles Leclerc sluit zich bij de uitspraken van Verstappen aan.

De Alternative Tyre Allocation werd geïntroduceerd voor de Hongaarse Grand Prix en werd vorige week voor de tweede maal gebruikt voor de Italiaanse Grand Prix. Deze regelverandering is een experiment voor volgend seizoen. Het zorgt ervoor dat alle twintig Formule 1-coureurs Q1 van de kwalificatie op de harde band moeten doen. Vervolgens wordt Q2 op de medium compound gedaan en in Q3 staat iedereen die snel genoeg is voor de top tien, op de softs. Normaal gesproken mogen de teams zelf beslissen op welke band ze staan in de kwalificatie.

Snelste auto's nóg beter op harde band

"Ik vind het persoonlijk niet nodig," legde Verstappen uit over het bandenexperiment tijdens het raceweekend op Autodromo Nazionale Monza. Op de Hungaroring voor de zomerstop uitte hij ook al zijn kritiek op de Alternative Tyre Allocation. "Het verandert ook niet echt iets. De snelste auto's staan hoe dan ook vooraan en normaal gesproken zijn de snelste auto's op de harde compound zelfs nog beter, dus dit is waarschijnlijker alleen maar slechter voor de achterveldteams." Ferrari-coureur Leclerc sluit zich aan bij de tweevoudig wereldkampioen. "Ik ben er geen fan van. In Q1, Q2 en Q3 is het prima, maar het is niet bepaald geweldig voor de vrije training. Ik hou er niet van."

Improviseren

Leclercs teamgenoot Carlos Sainz ging er tegenover onder andere GPFans dieper op in: "Ik denk dat we in VT1, VT2 en VT3 misschien wat meer pijnlijden met de tyre allocation, omdat je niet zoveel nieuwe banden op de auto kan zetten om van de auto te leren en misschien wacht je ook wat langer in de garage. Eerlijk gezegd vind ik het wel leuk in de kwalificatie. Het is leuk om van hard naar medium naar soft te gaan; je moeten aanpassen, de grip moeten vinden. Je moet wat meer improviseren en voelen hoeveel grip je gaat vinden in Q2 en Q3. Ik wou alleen dat we in de rest van het weekend dan wat meer in actie konden komen met wat meer banden. Maar alleen in Q1, Q2 en Q3 vind ik het wel leuk," aldus de Spanjaard.