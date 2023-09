Vincent Bruins

Red Bull Racing heeft een nieuwe trofeeënkast aan moeten schaffen. Dit is te danken aan het dominante seizoen dat Max Verstappen en de energiedrankfabrikant momenteel meemaken. Teambaas Christian Horner beschrijft het als een luxeprobleem.

Red Bull heeft na 361 Grands Prix in de Formule 1 maar liefst 256 podiums achter haar naam staan, waarvan 106 overwinningen. Dat betekent dat het als constructeur met haar coureurs 362 bekers heeft verdiend. De vitrinekasten waarin de bokalen staan, raken dus steeds in rap tempo vol. Na de Italiaanse Grand Prix op Autodromo Nazionale Monza, waarin Verstappen een recordbrekende tiende achtereenvolgende overwinning behaalde, kreeg Horner te horen dat zijn team een nieuwe trofeeënkast heeft moeten aanschaffen.

Bijgelovig

De Oostenrijkse renstal lijkt dit seizoen echt onverslaanbaar. Red Bull heeft de veertien Grands Prix die tot nu toe zijn verreden, allemaal gewonnen. Twaalf keer kwam Verstappen als eerste over de streep, terwijl Sergio Pérez zegevierde in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. De Nederlander werd tweede in de races die hij niet won. Pérez schreef nog eens zes podiums op zijn naam naast de twee overwinningen. Red Bull heeft ondertussen meer punten dan Mercedes, Ferrari en Alpine bij elkaar. Reagerend op het nieuws dat Red Bull een nieuwe trofeeënkast had aangeschaft, zei Horner tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans: "Ja, maar het is een fijn probleem om te hebben! Ik ben bijgelovig en ik hou niet van lege vitrinekasten. We hebben er nog een besteld en die zijn we ook al aan het vullen."

Erkennen en toejuichen

"Max, wat hij aan het doen is, het verbreken van records, hij rijdt op een ongelooflijk niveau," vervolgde de 49-jarige Brit na de overwinning op het snelle circuit nabij Milaan. "Ik denk niet dat er nu iemand in deze wereld is die Max Verstappen in die auto kan verslaan, dat is een ding dat zeker is. Ik vind dat je moet erkennen en toejuichen wat Max momenteel aan het doen is. Het is heel bijzonder om te hebben bereikt wat hij heeft bereikt. Daar moeten we op geen enkele manier afbreuk aan doen. In de sport gebeuren dit soort dingen zelden. Ik denk dat het een gouden moment voor hem is en een gouden moment voor het team."