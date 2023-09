Lars Leeftink

Vrijdag 8 september 2023 14:42 - Laatste update: 14:48

Lewis Hamilton heeft gereageerd op de uitspraken van Jackie Stewart, voormalig F1-coureur en wereldkampioen. Volgens Hamilton zijn de uitspraken van Stewart erg kortzichtig en is hij het totaal niet eens met wat Stewart en mensen met dezelfde mening te vertellen hebben.

Stewart liet zich de afgelopen tijd uit over Hamilton en het feit dat hij gezien mag worden als een van de meest succesvolle coureurs uit de historie van de Formule 1, maar dat hij ook geluk gehad heeft om bij Mercedes te rijden en tevens nu tegen een paar problemen aanloopt. Hamilton kan zich, zo zegt hij in gesprek met BBC Breakfast, totaal niet vinden in deze uitspraken. "Er zijn mensen die extreem kortzichtig zijn en daardoor zomaar wat roepen, zonder te weten wat er zich achter de schermen afspeelt." Hamilton vervolgt daarna door te stellen dat hij met een goed gevoel afscheid wil nemen van de sport, mocht dit moment aangebroken zijn. "Ik wil eigenlijk helemaal niet stoppen, maar als ik dat wel doe hoop ik terug te kunnen kijken en te zien dat de nieuwe generatie coureurs een voorbeeld aan me kan nemen. Ik hoop dat ik ze kan laten zien dat het oké is om fouten te maken. Ik wil graag inspireren, en niet demotiveren."

Samenwerking bij Mercedes

Nu blijkt dat Hamilton, ondanks dat hij kritisch is geweest op Mercedes gedurende het nieuwe tijdperk in de Formule 1, helemaal niet zo ontevreden is over de prestaties van het team vorig jaar en dit jaar. "Ik denk dat de afgelopen twee jaren gewoon echt fantastisch waren, ondanks dat we geen successen wisten te boeken. We moesten allemaal samenwerken en elkaar aanmoedigen, zodat we er uiteindelijk beter bij zullen staan als we uiteindelijk weer terug aan de top komen. Dan zullen we het beter doen dan ooit."

Toekomst Hamilton

Over de toekomst van Hamilton hoeft niemand in ieder geval meer te twijfelen. De Brit heeft een tijdje terug samen met Mercedes naar buiten gebracht dat hij zijn contract bij het team heeft verlengd tot eind 2025. Hij doet dit samen met George Russell, waarvan nu dus ook voor de buitenwereld bekend is hoe lang zijn contract nog loopt. De geruchten omtrent een overstap van Hamilton naar Ferrari of zelfs een mogelijk pensioen kunnen voor nu dus de prullenbak in.