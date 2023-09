Jan Bolscher

Vrijdag 8 september 2023 08:39

Helmut Marko heeft gereageerd op de kritiek richting zijn persoon nadat hij te gast bij een televisiestation vertelde dat Sergio Pérez niet zo gefocust is op bijvoorbeeld Max Verstappen of Sebastian Vettel, omdat hij Zuid-Amerikaans is.

De Red Bull Racing-topman was eerder deze week te gast bij het Oostenrijkse televisieprogramma ServusTV in Hangar-7. Hier werd onder andere de wisselende vorm en de tweede plaats van Pérez in Monza besproken. Marko noemde het optreden van de Mexicaan in Italië één van zijn betere weekenden, maar beet hem ook meerdere kritische opmerkingen toe. En daar ging het mis: "We weten dat hij problemen heeft in de kwalificatie. Hij heeft vormschommelingen. Hij is Zuid-Amerikaans en gewoon niet zo gefocust als Max of zoals Sebastian [Vettel] was", klonk het onder andere.

Niet zo bedoeld

Net name deze opmerking zorgde voor veel opschudding op het internet. Niet alleen omdat Mexico in Midden-Amerika ligt en niet in Zuid-Amerika, maar ook omdat de opmerking over de afkomst van Pérez discriminerend zou zijn. Op platformen zoals Reddit en Twitter klonk er de afgelopen dagen dan ook een boel kritiek. In gesprek met het Oostenrijkse OE24 heeft Marko nu op de opschudding gereageerd: "Zo was het niet bedoeld", vertelt hij. "Ik bedoelde dat een Mexicaan een andere mentaliteit heeft dan een Duitser of een Nederlander. Maar wie weet, misschien heeft hij het wel onder controle."