Brian Van Hinthum

Woensdag 6 september 2023 12:16

Het grote nieuws tijdens de Grand Prix van Italië was de contractverlenging van Lewis Hamilton en George Russell, waarmee beide heren tot en met 2025 aan het team van Mercedes verbonden blijven. Formule 1-legende Sir Jackie Stewart vraagt zich echter openlijk af of Hamilton nog wel in staat is voor wereldtitels te vechten.

Hamilton lijkt samen met Mercedes steeds meer de weg naar voren te vinden in de Formule 1. De Zilverpijlen lijken aan de hand van gerichte updates langzaam maar zeker steeds meer grip op de W14 te krijgen en de Duitse formatie doet dan ook met enige regelmaat mee om de bovenste plekken. Voor Hamilton betekent het dat hij langzaam maar zeker dichtbij de top drie begint te komen. Op dit moment bezet hij met 164 punten de vierde plek in het wereldkampioenschap. Zes punten minder dan Fernando Alonso.

Altijd het beste team

Tijdens de Grand Prix van Italië kwam dan eindelijk het langverwachte nieuws naar buiten: Hamilton vervolgt zijn loopbaan in de Formule 1 en gaat tenminste tot en met 2025 door in de koningsklasse. De Britse coureur hoopt nog altijd een achtste wereldtitel aan zijn conto toe te voegen, maar Stewart twijfelt of die mogelijkheid er nog wel is en ziet een 'serieus probleem'. "Allereerst, Lewis is één van de beste coureurs aller tijden in de Formule 1. De waarheid is echter dat hij het laatste decennium met Mercedes heeft geracet. Een team dat eigenlijk ver boven de rest stond", opent hij tegenover BILD.

Heel groot probleem

De legendarische coureur vervolgt: "Lewis had in die tijd slecht één uitdager: zijn teamgenoot. Op 2016 na, lukte het hem altijd om daarin de winst te pakken. Toen verloor hij van Nico Rosberg. Met alle respect, dat is een goede coureur, maar niet de meest getalenteerde coureur in de wereld. Maar Rosberg was hongerig en had de absolute wil om wereldkampioen te worden. Lewis heeft die honger niet meer. Dat is, mede met de minder sterke auto, waarom hij een heel groot probleem heeft", besluit Stewart.