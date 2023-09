Lars Leeftink

Woensdag 6 september 2023 08:04

Daniel Ricciardo is blij dat hij ook na het verlaten van Red Bull Racing een paar jaar geleden nog steeds goede vrienden is met tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Australiër gaat daarnaast in op zijn relatie met Sergio Pérez, sinds 2021 teamgenoot van Verstappen.

In de podcast Talking Bull van Red Bull Racing was Ricciardo te gast. De coureur, die dit jaar Nyck de Vries halverwege het seizoen verving bij AlphaTauri, ging in op zijn relatie met Verstappen. "Max was natuurlijk een aantal jaar mijn teamgenoot. We hadden het altijd leuk samen toen we elkaars teamgenoten waren, en lachten veel', herinnert Ricciardo zich. 'De laatste jaren is onze band heel goed gebleven. Ik bewonder Max vanwege zijn benadering van het racen, maar ook omdat hij na zijn successen van de afgelopen jaren altijd hetzelfde is gebleven. Hij is niet beïnvloed door zijn successen, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan en dat is zeker iets dat ik bewonder."

Relatie met Pérez

Pérez kent Ricciardo iets minder goed, maar de Australiër zegt dat hij het nog steeds prima kan vinden met de Mexicaan. "Checo {Pérez} en ik kwamen allebei de Formule 1 in tijdens het 2011-seizoen.' Pérez debuteerde bij Sauber aan het begin van het seizoen, terwijl Ricciardo in Silverstone debuteerde voor HRT. 'Ik kan ook goed met hem overweg, en het is mooi om te zien hoe hij met het team omgaat. Max is natuurlijk heel, heel sterk, dus het is leuk om te zien waar de sterktes van Pérez liggen. Het is leuk om dat vanaf de achtergrond te aanschouwen. Voor Checo het stoeltje kreeg, was er onzekerheid of hij wel op de grid zou zijn, dus dat hij zo is teruggekomen is een mooi verhaal."