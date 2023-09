Lars Leeftink

Dinsdag 5 september 2023 20:08

Van tevoren vroegen veel fans zich af of de 'vloek van Monza' wellicht een einde kon maken aan de zegereeks en dominantie van Max Verstappen tijdens het Formule 1-seizoen 2023. Niks bleek minder waar, want de Nederlander won de Grand Prix van Italië. Hiermee doorbrak hij de vloek die sinds 2020 actief is op het circuit voor de winnaars van de historische race.

Verstappen begon vanaf P2 in Monza aan de race van afgelopen zondag en zat vervolgens vijftien rondjes achter Ferrari-coureur Carlos Sainz. Toen de Nederlander er eenmaal langs was, was de spanning wat betreft de zege ook weg. Verstappen reed foutloos weg en veroverde een gat van meer dan twaalf seconden. Red Bull voerde daarnaast de strategie foutloos uit, waardoor de Nederlander zijn record van hoogste aantal zeges op rij in de Formule 1 kon veroveren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris dolt met Ferrari-fans in Monza: "De fans hier zijn echt verbazingwekkend"

Vloek van Monza

Verstappen kon afgelopen zondag dus voorkomen dat hij het volgende slachtoffer werd van de 'vloek van Monza'. Veel coureurs gingen hem namelijk voor, waarbij coureurs die de race gewonnen hadden een jaar later uit zouden vallen. Charles Leclerc Pierre Gasly en Daniel Ricciardo werden er tussen 2020 en 2022 slachtoffer van. Leclerc overkwam het in 2020, nadat hij in 2019 gewonnen had. Gasly en Ricciardo zouden in 2021 en 2022 na hun fantastische zeges het jaar daarvoor ook uitvallen. Verstappen bleef dit dus bespaard.