Lando Norris, al jaren coureur van McLaren en een coureur die dit jaar al meerdere keren op het podium terug te vinden was, grapte dat Ferrari-fans misschien 'kleurenblind' zijn nadat hij verrast was door de steun die hij kreeg tijdens de Formule 1 Grand Prix van Italië.

De McLaren-coureur heeft bij veel races veel aanhang, maar had duidelijk niet verwacht dat er zoveel fans aan zijn kant zouden staan als op Monza, waar Ferrari altijd de grote favoriet is voor het publiek. Zoals bij elke thuisrace wordt het Italiaanse team en hun coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc op het historische circuit verwelkomd door hordes schreeuwende supporters, iets wat onverwachts ook voor Norris bleek te gelden. Norris gaf toe dat hij 'verrast' was over de hoeveelheid steun die er dit weekend voor hem was, aangezien hij 'niet in het rood gekleed is en in een oranje auto rijdt'.

Norris dolt met Ferrari-fans

Norris grapte na afloop van de race dat de Ferrari-fans misschien 'kleurenblind' zijn als ze kijken naar zijn papaya-outfit. Norris vertelde F1 TV: "Als je naar het verleden kijkt, hebben we hier een aantal goede races gehad, twee jaar geleden en drie jaar geleden bijvoorbeeld. Maar zoals je al zei, de fans hier zijn eigenlijk verbazingwekkend. Het verbaast mij hoeveel fans mij hier steunen, zelfs terwijl ik niet in het rood sta. Maar tijdens de rijdersparade waren er misschien fans kleurenblind", grapte de Brit. "Maar serieus, om hier elk jaar te komen en zovelen mijn naam te horen roepen terwijl ze mijn T-shirts dragen en dat soort dingen, is best verbazingwekkend. Daarom: dankjewel aan hen allemaal!”

Toekomst Norris

Hoe de toekomst van Norris eruit gaat zien is een discussiepunt waar veel coureurs, fans en teambazen zich al aan gewaagd hebben. Norris heeft nog tot eind 2025 contract bij McLaren, dat vier races voor het einde van de zomerstop ineens om podiumplekken begon te strijden. Het team heeft Norris nog geen auto gegeven waarmee hij een titel kan winnen, terwijl de Brit wel de capaciteiten hiervoor heeft. Mede hierdoor zijn de geruchten over een stoeltje bij Red Bull bijvoorbeeld niet minder geworden. De rest van dit seizoen en komend seizoen zal Norris waarschijnlijk nog wel in de auto van McLaren rijden.