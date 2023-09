Lars Leeftink

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, hoopt dat het nieuwe technical directive van de FIA om 'trucjes' wat betreft bewegende vleugels tegen te gaan, gaat helpen om Red Bull langzamer te maken. Volgens de Oostenrijker kan Red Bull 'misschien wel' een halve seconde langzamer worden door de ingreep van het autosportorgaan om het blijkbaar veelgebruikte trucje tegen te gaan.

De FIA liet een tijdje geleden met een nieuw technical directive weten dat het nog strenger gaat letten op of de teams zich aan de regels houden. Teams zullen montagetekeningen en dwarsdoorsneden moeten tonen aan de FIA als bewijs dat het team zich aan de regels houdt van het autosportorgaan. Het gaat dan om de voorvleugelelementen [neus], de achtervleugelelementen [endplates], de achterste impactstructuur, de vleugelpilaren en de pilaren van de achtervleugel aan de achterste impactstructuur. Dit om te voorkomen dat teams trucjes kunnen gebruiken om bewegende vleugels te ontwerpen en gebruiken.

Wolff hoopt dat Red Bull langzamer wordt

Deze ingreep is nu ook door Wolff bevestigd. In gesprek met Motorsport.com laat Wolff weten dat hij blij is dat de FIA gaat ingrijpen en het effect al merkbaar is bij Aston Martin. 'Het zal interessant worden. Bij Aston Martin zie je al dat ze een stap terug hebben gezet nu hun vleugel minder beweegt, maar ik ken de details niet. Laten we het afwachten." Toch denkt en hoopt Wolff dat vooral Red Bull de verandering gaat merken. "Ik weet niet wie er meer van profiteert dan anderen, maar wie weet is Red Bull misschien ineens een halve seconde langzamer. Dat zou mooi zijn, maar ik denk niet dat dat het geval zal zijn."

Onzekere toekomst

Ook Wolff moet toegeven dat de toekomst wat betreft de pikorde nog vrij onduidelijk is, zeker nu de bewegende vleugels niet zo makkelijk meer door de keuring van de FIA gaan komen. "Dit jaar en vorig jaar ben ik voorzichtig geweest in mijn voorspellingen. Ik zou kunnen zeggen: Hoge downforce, hoera. We zullen volgende week of over twee weken op de staart van Red Bull zitten. Maar dat weet je niet, dat is de waarheid. De teams op de plaatsen twee tot zes kunnen behoorlijk dicht bij elkaar zitten. De ene keer zijn wij het, dan weer Ferrari, McLaren of Aston Martin."