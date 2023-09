Vincent Bruins

Dinsdag 5 september 2023 13:28 - Laatste update: 16:59

Lewis Hamilton werd lange tijd gezien als de vijand in Italië. Toen hij wereldkampioenschappen won met Mercedes, was het vooral Ferrari, toen Sebastian Vettel nog voor de Scuderia uitkwam, die het hem lastig kon maken. De rivaliteit tussen het Duitse en Italiaanse team zorgde op Monza voor een bepaalde haat tegen Hamilton.

De zevenvoudig wereldkampioen won op het supersnelle Italiaanse circuit in 2014, 2015, 2017 en 2018. In die periode was Ferrari het op één na beste team achter Mercedes. En als je de felrode bolides verslaat in de thuisrace van Ferrari, dan ligt dat niet bepaald lekker bij de tifosi. Dat ondervond ook Hamilton in die jaren. Op zijn zachtst gezegd voelde de Brit zich niet echt welkom op Autodromo Nazionale Monza. Echter, nu Red Bull Racing de Formule 1 domineert, wordt Verstappen als de vijand gezien door de aanhang van Ferrari. Dat was ook duidelijk te horen aan het boegeroep afgelopen weekend. De negatieve aandacht van de Italiaanse fans is dus niet meer gericht op Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris over rugklachten sinds vorig seizoen: "Wil graag terug naar zachter afgestelde auto's"

Zwarte katten

"Het is nogal verschoven," begon Hamilton tegenover onder andere GPFans over op wie de negatieve aandacht nu gericht is. "Ik kan me niet meer herinneren of het hier was... Misschien was het ergens anders, maar er werden toen zwarte katten naar me gegooid. Maar ik kan me wel een periode herinneren waarin we onze teamshirts niet konden dragen op het circuit. Vergelijk dat met het warme onthaal van de Italiaanse fans nu. En eindelijk, na God weet hoeveel jaar, voel ik me echt welkom hier. Het is een plek waar ik al van hou sinds mijn dertiende, toen ik voor het eerst begon te racen in Italië, in Parma en Jesolo en Zuid-Garda. Daar haalde ik een heleboel blijdschap uit. Ik word eindelijk omarmd binnen de cultuur en vooral door de waanzinnige menigte hier." De Mercedes-coureur heeft ook goede herinneringen aan alle pizza's, pasta's en gelato die hij hier ooit heeft gegeten.