Vincent Bruins

Dinsdag 5 september 2023 12:04 - Laatste update: 12:10

Lando Norris heeft onthuld dat hij rugklachten heeft. Hij blijkt al sinds vorig seizoen het daar echt lastig mee te hebben. Dat wist de coureur van McLaren te vertellen tegenover onder andere GPFans tijdens het weekend van de Italiaanse Grand Prix.

In 2022 werden nieuwe technische reglementen geïntroduceerd in de koningsklasse van de autosport. De Formule 1-bolides halen nu veel meer van hun downforce uit het zogeheten groundeffect. Bij een boel teams leidde dit tot porpoising, het stuiteren van de auto op de rechte stukken. Dit lijkt opgelost te zijn, maar nu zit in ieder geval Norris nog met het probleem dat de auto's veel stijver staan afgesteld dan voorheen om het maximale uit het groundeffect te halen. In combinatie met de lage rijhoogte zorgt dat voor rugklachten bij de jonge Brit.

Artikel gaat verder onder video

Stoeltjes laten maken en trainen

"Ik zou geen 'nee' zeggen, als we zachter afgestelde auto's of iets dergelijks kunnen hebben, zodat het wat meer is zoals in 2019, 2020, 2021," zo begon Norris. "Ik heb erg veel last van mijn rug. Ik heb nogal wat stoeltjes moeten laten maken en erg veel moeten trainen, puur om te proberen mijn rug, of in ieder geval mijn onderrug, te versterken. Ik heb er de afgelopen twaalf maanden ongeveer echt veel last van gehad. Ik denk dat iedereen verschillende dingen heeft gehad waar ze mee worstelen en de auto's zijn allemaal anders. Maar ja, om verschillende redenen [heb ik rugklachten], maar deels komt het door de auto en hoe stijf deze staat afgesteld. Ik heb het daar behoorlijk lastig mee."

Beperkt in het racen

Nico Hülkenberg heeft deze rugklachten niet, maar ziet wel nadelen in het racen: "De auto's zijn zeker ongelooflijk stijf, stijver afgesteld dan waar ik ooit mee heb gereden in mijn tijd in de Formule 1. De meeste coureurs vinden dat het iets is waar aan gewerkt moet worden. Het beperkt je ook soms in races, wanneer je op een andere lijn wilt rijden, uit de vuile lucht, en je kan veel kerbs niet gebruiken vanwege de stijfheid. Het belemmert je gewoon in wat je qua racelijnen kan doen. Dus dat is lastig. Pijn heb ik niet, maar ja, iedereen is weer anders gebouwd en iedereen zit weer anders. Maar ze zijn echt heel erg stijf, ja," aldus de Haas-coureur tegenover onder andere GPFans.