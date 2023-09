Vincent Bruins

Maandag 4 september 2023 17:34 - Laatste update: 17:45

Toto Wolff zal de Grand Prix van Japan moeten missen. Dat wist oe24 vandaag te melden. De teambaas van Mercedes ondergaat over twee weken een knieoperatie en kan daarom niet aanwezig zijn op Suzuka.

Tijdens de zomerstop zagen we Wolff al met zijn linkerarm in het gips. Hij had namelijk een lelijke smak gemaakt, terwijl hij aan het mountainbiken was. De verwondingen aan zijn elleboog zijn ondertussen bijna geheeld. Tegenover het Oostenrijkse platform vertelde Wolff over het fietsongeluk: "Ik raakte een steen, terwijl ik in de regen bergafwaarts ging. Mijn knie ging uit de kom en ik liep een radiushalsfractuur op." De teambaas onthulde echter dat hij alsnog onder het mes moet. Dat zal over twee weken gebeuren.

Jérôme D'Ambrosio

Wolff zal na de Grand Prix van Singapore een knieoperatie ondergaan om zijn kruisbanden, die hij als gevolg van een eerder autosportongeval blesseerde, te laten herstellen. Dit betekent dat hij de wedstrijd in Japan, die direct een week na Singapore wordt verreden, aan zich voorbij moet laten gaan. Jérôme D'Ambrosio zal de taken van de teambaas overnemen op het circuit van Suzuka. De Belg is sinds dit jaar de Driver Development Director van Mercedes, en reed in 2011 zelf een seizoen in de Formule 1 bij Marussia Virgin en viel tijdens de Italiaanse Grand Prix van 2012 in voor Romain Grosjean bij Lotus. Hij werd tijdens de zomerstop als de vaste vervangende teambaas aangewezen, mocht Wolff een keer niet aanwezig kunnen zijn. Wolff hoopt in oktober weer terug te zijn in de paddock, op tijd voor de Grand Prix van Qatar.