Vincent Bruins

Dinsdag 5 september 2023 08:46 - Laatste update: 09:09

Max Verstappen heeft het record verbroken voor de meeste achtereenvolgende Formule 1-races winnen. Niemand minder dan Sebastian Vettel zou een van de eersten zijn geweest om hem daarmee te feliciteren. En dat is wel speciaal, aangezien Vettel degene was die eerst het record in handen had.

Verstappen kwam in de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix dertien duizendsten tekort op Carlos Sainz en ving de wedstrijd dus aan vanaf de tweede stek. Hij moest er flink voor vechten, maar in ronde 15 kon hij dan eindelijk zijn weg voorbij de Ferrari vinden. Verstappen reed vervolgens weg van de rest van het veld en zag uiteindelijk als eerste de zwart-witgeblokte vlag met een voorsprong van zo'n zes seconden. Red Bull Racing verdiende haar zesde één-tweeresultaat van het seizoen dankzij een geweldige laatste stint van Sergio Pérez. Sainz en Charles Leclerc reden op het randje in de strijd om het laatste plekje op het podium. Het was de Spanjaard die de beker voor P3 mocht komen ophalen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner over herstel Ricciardo: "Singapore mist hij zeker, Japan als doel zeer optimistisch"

Felicitaties

Sebastian Vettel had sinds 2013 het record voor de meeste overwinningen op rij in handen. Hij zegevierde in alle Grands Prix van België tot en met Brazilië, ook al uitkomend voor Red Bull. Echter, met een tiende achtereenvolgende zege heeft Verstappen dit nu dus verbroken. "Het is iets waarvan je niet verwacht dat het gaat gebeuren," zei de Nederlander tegenover onder andere GPFans. "Ik heb aan het begin van het seizoen nooit gedacht dat zoiets als dit mogelijk was. Ik ben ontzettend trots op het hele team en het werk dat ze het gehele jaar al doen. Wat we momenteel aan het doen zijn, elke race dit seizoen winnen, is iets waar we zeker van genieten, omdat seizoenen als deze volgens mij niet vaak voorkomen." Volgens De Telegraaf heeft Vettel hem met het verbreken van het record gefeliciteerd. Eerder zou de man uit Heppenheim zelfs aan Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko hebben verteld dat Verstappen wat hem betreft zelfs twaalf of meer zeges mag pakken. De zeer sportieve viervoudig wereldkampioen zou het mooi vinden als het record dan in handen van Verstappen blijft.