Pérez blij met P2 in Italië en kijkt uit naar rest van seizoen: "Verwacht dan in beste vorm te zijn"

Vincent Bruins

Zondag 3 september 2023 17:09 - Laatste update: 17:29

Sergio Pérez is als tweede over de streep gekomen in de Italiaanse Grand Prix. De Mexicaan versloeg George Russell evenals de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz in een spannende wedstrijd op Autodromo Nazionale Monza.

Pérez moest de race aanvangen vanaf de vijfde positie. Na zestien ronden ging hij eindelijk voorbij aan Russell. Vervolgens gingen de Ferrari's met elkaar het gevecht aan, waardoor Pérez het gat naar de podiumplaatsen kon dichten. Eerst ging hij voorbij aan Leclerc en, na een boel geklaag over het rijgedrag van Sainz, pakte hij ook de tweede positie af van de coureur die vanaf pole position was begonnen. Pérez en racewinnaar Max Verstappen bezorgden Red Bull Racing haar zesde één-tweeresultaat van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Topsnelheid tekort

"Dit is het maximale wat we konden behalen vandaag," vertelde Pérez na afloop van de wedstrijd. "Het was zo lastig om in te halen, veel moeilijker dan verwacht. We kwamen een beetje topsnelheid tekort. We konden wel steeds goed uit de Parabolica komen, maar elke keer was dat maar niet genoeg. Ik zat steeds 0.2 à 0.3 seconden erachter. Met 0.2 krijg je nog wel een kans, maar met 0.3 kom je niet eens dichtbij. Om eerst langs Charles te moeten en daarna langs Carlos was waanzinnig, omdat ik nogal veel van mijn banden moest vragen."

OOK INTERESSANT: Sainz moet hard werken voor P3 in Monza: "Zwaarder dan dit wordt het niet"

Vertrouwen

"Zeker op het begin kon ik niet dichtbij Charles komen, omdat we in een DRS-trein zaten," vervolgde de 33-jarige uit Guadalajara. "Ik zette wel de druk op Charles, maar hij kreeg steeds de DRS van Carlos. Ik heb veel met ze gevochten, maar uiteindelijk hebben we allebei kunnen pakken. We hebben veel vooruitgang geboekt qua afstelling. Ik voel me veel comfortabeler in de auto. Ik verwacht dat ik in mijn beste vorm zal zijn in de laatste races van het seizoen."