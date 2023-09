Lars Leeftink

Zondag 3 september 2023 16:53 - Laatste update: 16:58

Carlos Sainz moest er zondag hard voor werken tegen Sergio Pérez en Charles Leclerc om op het podium te komen tijdens de Formule 1 Grand Prix van Italië, maar slaagde er uiteindelijk in P3 te veroveren. De Spanjaard was tevreden, ook over zijn duel met winnaar Max Verstappen.

Na afloop bespreekt Sainz hoe zijn race verliep en hoe zwaar het was om telkens te moeten verdedigen. "Het was erg zwaar en lastig. Het kan niet zwaarder worden dan vandaag. De hele race moest ik pushen om de auto's van Red Bull achter mij te houden, waardoor ik de achterbanden veel moest gebruiken. Ik probeerde ze bij te houden en ook achter mij te houden. Uiteindelijk moest ik de prijs betalen, maar ik heb er alles aan gedaan om te verdedigen. Ik heb hem op P3 over de streep getrokken, maar het was erg lastig."

Duels in Monza

Ferrari liet Sainz vechten met Charles Leclerc voor P3, waarmee het team een groot risico nam. Sainz vond het leuk, maar ook zwaar. "Het was zwaar, maar ook goed om duels uit te vechten. Het is altijd leuk als ik met Leclerc kan vechten en vandaag was het hetzelfde. Een goede coureur, net zoals Verstappen en Pérez. Ik had plezier vandaag en ik hoop jullie ook." Red Bull was te snel, weet ook Sainz. "Ik denk dat we aan ons tempo moeten blijven werken, vandaag werd ook weer duidelijk dat onze bandendegradatie flink was en we wat tempo verloren. Het is hoe dan ook een grote stap vooruit ten opzichte van Zandvoort en we zijn dit weekend achter Red Bull het sterkst geweest. Dat is goed gezien de omstandigheden."