Vincent Bruins

Zondag 3 september 2023 14:27

De Italiaanse Grand Prix gaat bijna van start. Carlos Sainz pakte gisteren zijn eerste pole position van het seizoen. De Spanjaard zal de voorste rij op de grid delen met kampioenschapsleider Max Verstappen. Laatstgenoemde legt uit hoe hij denkt de Ferrari's te kunnen verslaan.

Verstappen kwam slechts dertien duizendsten tekort op Sainz in Q3 op Autodromo Nazionale Monza, terwijl de andere Ferrari van Charles Leclerc zich daar vlak achter kwalificeerde op de derde plek. De Monegask wordt op de tweede rij vergezeld door George Russell. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez werd vijfde in de kwalificatie voor Alex Albon, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris en Fernando Alonso. Vandaag lijkt de beste kans voor Ferrari te zijn om proberen Red Bull Racing te verslaan.

Lange race

Maar gaat het Ferrari lukken om met Verstappen af te rekenen? De Nederlander gaat in ieder geval met zelfvertrouwen aan de wedstrijd beginnen: "Het is een hete dag vandaag. Je moet goed op je banden letten. Je moet ook een goede balans in de auto hebben. Als ik zo terugblik op gisteren, dan had ik een goed gevoel tijdens de lange runs. Hopelijk kunnen we dat vandaag ook laten zien. We proberen uiteraard een goede start te hebben, maar het is een lange race waarin een heleboel kan gebeuren. Hopelijk verloopt de race voor ons gewoon vlekkeloos," vertelde Verstappen tijdens de parade in aanloop naar de Italiaanse Grand Prix.

Record

De tweevoudig wereldkampioen kan vandaag het record verbreken voor de meeste Formule 1-races op rij winnen. De teller staat momenteel op negen, evenveel als Sebastian Vettel achter elkaar won in 2013. De Duitser deed dat toen ook voor Red Bull Racing. Verstappen concentreert echter op de race zelf en niet op dat record: "Ik wil daar eerlijk gezegd niet over nadenken. Ik wil gewoon een prima dag meemaken en een goede race rijden. En als het mogelijk is, dan gaan we er natuurlijk voor."