Jan Bolscher

Zondag 3 september 2023 12:59

Max Verstappen zou het "zeker interessant" vinden om in de toekomst Lando Norris als teamgenoot te krijgen, maar vanwege de langdurige contracten van beide heren bij respectievelijk Red Bull Racing en McLaren is dat voorlopig niet mogelijk volgens de Nederlander.

Het is een publiek geheim dat Verstappen en Norris het goed met elkaar kunnen vinden. De twee trekken regelmatig met elkaar op buiten de Formule 1 om, maar krijgen ook binnen de paddock samen vaak de lachers op de hand. Er wordt dan ook regelmatig gespeculeerd over hoe het zou zijn als de twee bij Red Bull Racing naast elkaar zouden komen te rijden. Verstappen is momenteel de grote man in de Formule 1, maar ook Norris behoort tot de absolute top. Het zou dan ook een interessant scenario vormen.

Verstappen en Norris als teammaten

Voorlopig behoort het echter niet tot de mogelijkheden, aldus Verstappen: "Hij heeft een tijdje terug een contract voor de lange termijn bij McLaren getekend, dus... Dat was waarschijnlijk niet slim om te doen", grapt de tweevoudig wereldkampioen tegenover onder andere GPFans. "Nee, we hebben een goede relatie en kunnen goed met elkaar opschieten.

Verstappen vervolgt: "Hij is één van de beste coureurs van het moment. Het zou zeker interessant zijn om een team te vormen. maar momenteel is dat natuurlijk niet mogelijk." Verstappen zelf ligt tot eind 2028 vast bij Red Bull Racing. Norris heeft zijn handtekening gezet onder een deal die hem tot en met eind 2025 aan de Britse formatie verbindt.