Vincent Bruins

Zondag 3 september 2023 13:42

Lance Stroll werd twintigste en laatste in de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix. Zijn Aston Martin AMR23 had totaal geen grip, maar waarom weet hij niet. De Canadees omschreef het als "zijn slechtste sessie ooit."

Stroll kon geen kilometers maken op de vrijdag op Autodromo Nazionale Monza. Felipe Drugovich kreeg als rookie de kans om deel te nemen aan de eerste vrije training. Met Stroll terug achter het stuur voor de tweede vrije training viel de Aston Martin na nog geen vijf minuten stil vanwege problemen met het brandstofsysteem. In de derde vrije training reed hij echter meer rondjes dan wie dan ook (31) en klokte de elfde tijd.

Slechtste sessie ooit

Maar in de kwalificatie had Stroll totaal geen snelheid. Hij liep een kans om door te gaan naar Q2 mis op maar liefst negen tienden van een seconde wat tegenwoordig een enorm gat is in de Formule 1. "Het was zeker lastig. Ik voelde geen enkele grip in de auto. Ik weet niet of het eraan ligt dat we [vrijdag] geen ronde hadden gereden of dat het gewoon aan de sessie lag. We moeten onderzoeken wat er is gebeurd. Dat was de slechtste sessie die ik ooit heb meegemaakt," vertelde de teamgenoot van Fernando Alonso tegenover onder andere GPFans.

Harde band

Of het aan de harde band van Q1 lag, weet Stroll ook niet: "Iedereen stond namelijk op de harde band. Het leek erop dat iedereen op de harde band in Q1 veel harder kon dan de rondetijden op de softs in VT3. Ik weet het niet zeker." Op de vraag of het een eenmalig iets was, antwoordde hij: "Ik hoop het maar. Het gaat moeilijk worden [vandaag]. We moeten achterhalen wat er mis is. Maar ja, het gaat een pittige race worden vanaf P20." Alonso zal de Italiaanse Grand Prix aanvangen vanaf de tiende stek.