Lewis Hamilton heeft zich op de achtste positie gekwalificeerd voor de Grand Prix van Italië. De Mercedes-coureur hoopt op een goed resultaat op Autodromo Nazionale Monza vandaag, maar dan moet hij eerst een manier vinden om voorbij de snelste auto op de rechte stukken te komen: de Williams.

Hamilton maakte op de zaterdag een kwalificatie zonder al teveel drama mee. De Brit werd achtste in Q1, zesde in Q2 en weer achtste in Q3. Hij kwam een halve seconde tekort op Carlos Sainz die pole position pakte voor Ferrari. Hamiltons teamgenoot George Russell kwalificeerde zich in de top vijf. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt een flink aantal punten te verdienen, maar dat lukt alleen als hij voorbij onder andere de Williams van Alexander Albon kan komen. De Thai begint de wedstrijd straks vanaf P6, direct voor de neus van Hamilton.

Vraagteken boven prestatieverlies

"Het was niet mijn beste [kwalificatie] ooit," vertelde Hamilton tegenover Sky Sports F1. "Het begon lekker met P1 in de eerste run. Toen voelde de auto het beste aan, maar daarna gingen de prestaties achteruit. Waarom weet ik niet." De Mercedes-coureur zal tussen de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris starten en direct achter Albon. Het verschil tussen P6 en P9 was minder dan twee tiende van een seconde. "Het zit allemaal zo dicht bij elkaar qua pace. Wat indrukwekkend is om te zien, is de snelheid van de Williams."

Bittere pil

"Om door een Williams en een McLaren voorbijgestoken te worden... Dat is een bittere pil om te slikken," vervolgde de Mercedes-coureur. "Maar George heeft het in ieder geval goed gedaan. Ik moet op de een of andere manier toch posities zien goed te maken [vandaag]. De Williams zal haast onmogelijk om in te halen zijn, omdat ze de snelsten zijn op de rechte stukken. Maar waar een wil is, is een weg." Hamilton finishte vorig jaar in de top vijf op Monza, nadat hij als negentiende was gestart. Dit seizoen vecht hij om de derde plek in het kampioenschap met Fernando Alonso. Laatstgenoemde vangt de Italiaanse Grand Prix aan vanaf P10.