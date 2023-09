Jan Bolscher

Maandag 18 september 2023 14:09

De RB19 van Red Bull Racing is dit seizoen tot voor kort op vrijwel alle vlakken ongenaakbaar gebleken. Technisch directeur Pierre Waché benoemt het belangrijkste verbeterpunt voor 2024.

Het huidige Formule 1-seizoen is inmiddels vijftien races onderweg. Van die vijftien races wist Red Bull Racing de eerste veertien achtereenvolgend te winnen, waarbij het twaalf keer Max Verstappen en twee keer Sergio Pérez was die als eerste over de streep kwam. In Singapore kwam er aan die reeks abrupt een eind. De formatie uit Milton Keynes had op vrijdag en zaterdag grote moeite met het vinden van de juiste afstellingen voor de RB19, waardoor Verstappen en Pérez op zondag respectievelijk moesten tekenen voor de vijfde en achtste plaats. Desalniettemin is een zesde constructeurstitel met nog zeven races te gaan en een voorsprong van 308 punten op Mercedes, een kwestie van tijd.

Moeilijk te beoordelen

Het moge dan ook duidelijk zijn dat de RB19 - ondanks de mispeer in Singapore - een uiterst competitieve wagen is. Maar of het de beste wagen ooit is die uit de Red Bull-fabriek is voortgekomen, vond Waché in Monza lastig te zeggen: "Het is een hele competitieve auto sinds de start van het seizoen, ik denk dat dát het grote verschil is met eerdere Red Bull-auto’s", vertelde hij in een exclusief interview met GPFans tijdens het Grand Prix-weekend in Monza. "Is het de beste van allemaal? Dat weet ik niet. Het is heel moeilijk om dat te beoordelen, maar we zijn het seizoen heel sterk begonnen in vergelijking met andere Red Bull-auto’s."

Pierre Waché

Low speed circuits

Gedurende het Mercedes-tijdperk tussen 2014 en 2021 was het bij Red Bull Racing vaak een trend dat de auto niet extreem goed uit de startblokken kwam, maar dat de achterstand gedurende het seizoen werd verkleind middels de doorontwikkeling van de auto. Hoewel dat probleem inmiddels is getackeld, ziet Waché nog steeds een belangrijk verbeterpunt voor 2024. Iets wat na afgelopen zondag ook in de praktijk is bevestigd.

Als je bijvoorbeeld in Monaco niet op pole staat, is het behoorlijk lastig om de race te winnen. Dat is duidelijk iets waar we aan moeten werken voor volgend jaar Pierre Waché

"Ik denk dat het overduidelijk is dat we op low speed tracks niet de beste zijn in de kwalificatie", aldus de Fransman. "Daar zijn we gelimiteerd in vergelijking met anderen. In vergelijking met wat we in de race laten zien, kan dat onze overall performance beschadigen. Als je bijvoorbeeld in Monaco niet op pole staat, is het behoorlijk lastig om de race te winnen. Dat is duidelijk iets waar we aan moeten werken voor volgend jaar", legde hij uit.