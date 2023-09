Vincent Bruins

Max is niet de enige uit de Verstappen-familie die dit weekend achter het stuur is gekropen van een raceauto. Vader Jos nam namelijk deel aan de Omloop van Vlaanderen dat deel uitmaakt van het Belgian Rally Championship (BRC). Hij kreeg nog wat advies mee van zoon Max.

De 63e Omloop van Vlaanderen was de tiende van dertien rally's in het BRC en werd afgelopen vrijdag en zaterdag verreden. Jos Verstappen schreef samen met copiloot Renaud Jamoul tien van de twintig etappes op zijn naam achter het stuur van een Skoda Fabia RS Rally2. Dat was genoeg voor de tweede plaats in het klassement. De voormalig Formule 1-coureur kwam uiteindelijk 6.7 seconden tekort op de Citroën C3 Rally2 van Niels Reynvoet en Willem Verbeke.

Advies

Vlak voordat Max Verstappen moest kwalificeren voor de Italiaanse Grand Prix, werd hij opgebeld door vader Jos die achter het stuur zat van zijn rallyauto. "Iets daarvoor had hij een tijdstraf van tien seconden gekregen. Hij was niet op tijd bij een stage, omdat hij vaststond bij een stoplicht. Dat had zijn concurrent eerder ook, dus wat dat betreft stonden ze weer gelijk. Ik zei al: 'Je weet nu wat je moet doen, wat meer gas geven', zo vertelde Max tegenover De Telegraaf.

Heel tevreden

En gas geven deed Jos Verstappen, maar toch moest hij net zijn meerdere erkennen in Reynvoet. "Een tweede plek, gezien de omstandigheden, is gewoon heel goed," vertelde Jos na afloop van de rally bij Verstappen.com. "We reden die rally namelijk voor de eerste keer. De snelheid zat er absoluut vanaf het begin af aan heel goed in. De auto voelde waanzinnig goed, het team had het heel goed voor elkaar, dus ik ben heel tevreden. Het was heel glad met heel veel verschillende soorten asfalt. Er was geen grip, net alsof je op ijs rijdt. Maar ook daar voelde de auto heel goed aan. Ik zat lekker in m’n ritme. Het was geweldig."

Maximaal aangevallen

Op de klassementsproef Zilverberg is waar hij tijd en uiteindelijk de zege verloor: "Het was jammer van het foutje dat ik maakte op stage 19. Ik was daar door de zon verblind en was daar meer mee bezig dan dat ik de notes van Renaud hoorde. Ik miste de nota dat we meteen na een snelle rechtse linksaf moesten. We schoten op hoge snelheid die linkse voorbij... Daar hebben we de eerste plek verspeeld, maar tweede is ook prima, want het was een mooi, uitdagend parcours en we hebben maximaal aangevallen. Het was een mooi duel met Niels Reynvoet. Ik heb me goed geamuseerd en de snelheid zat er echt in. Ik kon met de top meedraaien," aldus Jos Verstappen.