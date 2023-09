Vincent Bruins

Zondag 3 september 2023 09:34

Carlos Sainz was sneller dan wie dan ook in de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix. De Ferrari-coureur mag de wedstrijd van vandaag dan ook vanaf pole position aanvangen. Hij betwijfelt echter of zijn rode bolide wel de snelheid heeft om Max Verstappen achter zich te houden.

Het gat waarmee Sainz Verstappen versloeg op Autodromo Nazionale Monza was slechts dertien duizendste van een seconde. Charles Leclerc zat daar weer 0.054 seconden achter. Het was dus een bloedstollende kwalificatie met hoe dicht het bij elkaar zat, maar als we Sainz moeten geloven, dan zal er in de race wel een duidelijke favoriet zijn: de Red Bull van Verstappen. De Spanjaard gaat tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, in op de dominantie van de energydrankfabrikant.

Middenveld

"Ik weet het echt niet meer," begon Sainz over de pace van de Ferrari SF-23, iets dat elk raceweekend steeds weer anders is. "Ik weet niet meer wat ik moet verwachten in een seizoen als dit, het gaat zo op en neer. Er zijn zoveel prestatieschommelingen in wat nu het middenveld wordt genoemd, al is het niet het middenveld, maar eigenlijk de kop van het veld. Er is echter alleen die ene kwestie dat Red Bull zo domineert, waardoor de rest van het veld min of meer middenmoter is geworden. Dus het is vreselijk lastig om te voorspellen. Een tiende van een seconde sneller of langzamer is het verschil tussen op het podium staan en buiten de top tien eindigen."

Focus op 2024

"Ik zou graag zeggen dat we de favoriet zijn, maar dat is gewoon niet zo. Zelfs niet vanaf de eerste startplek," vertelde de 29-jarige uit Madrid over zijn kansen vandaag. Verder ging Sainz in op het doel voor 2023: "Er is nog steeds [de tweede plek in] het constructeurskampioenschap om voor te vechten tegen Mercedes en Aston Martin, en ik geloof dat we daar als beste uit kunnen komen, als we perfect ons werk doen. Maar we moeten ook de vrije trainingen gebruiken om dingen te blijven proberen. Misschien is dat het niet waard op de wat apartere circuits als Monza en Singapore, maar er komen zeker nog circuits aan waar we veel kunnen leren." Ferrari lijkt de vrijdagen dus te gaan gebruiken om zich verder voor te bereiden op volgend seizoen. De Italiaanse renstal heeft een achterstand van 54 punten op Mercedes en 14 punten op Aston Martin.