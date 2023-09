Vincent Bruins

Zaterdag 2 september 2023 17:23

Max Verstappen zal morgen de voorste startrij delen met polesitter Carlos Sainz. De coureur van Red Bull Racing kwam slechts dertien duizendste van een seconde tekort op de Ferrari in de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix.

Verstappen was sneller dan wie dan ook in Q1 en Q2 op Autodromo Nazionale Monza. Echter, in Q3 werd hij verslagen door Sainz. De andere Ferrari van Charles Leclerc maakte ook een sterke kwalificatie mee en werd derde. George Russell versloeg Verstappens teamgenoot Sergio Pérez om P4 te pakken. Alexander Albon, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris en Fernando Alonso completeerden de top tien van een bloedstollende kwalificatie.

Blij met P2

"Ik denk dat we wat goede verbeteringen hebben gemaakt vergeleken met gisteren," begon Verstappen na afloop van de kwalificatie tegenover Davide Valsecchi. "Je kon zien dat het elke kwalificatiesessie weer dichtbij elkaar zat. Ik ben blij met de tweede plek."

De Nederlander reageerde vervolgens op de pole position van Ferrari. Italië is natuurlijk de thuisrace van de Scuderia: "Het is prachtig om te zien. Maar natuurlijk gaan we morgen proberen de wedstrijd te winnen. We hebben normaal gesproken een snelle raceauto [op de zondag]. We gaan eerst nog even van deze dag genieten en dan focussen op morgen."