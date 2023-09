Vincent Bruins

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft verklaard dat de koningsklasse binnenkort een beslissing moet nemen over de toekomst van de Grands Prix in Italië. Het land van de Tifosi heeft er nu namelijk twee: Emilia-Romagna op Autodromo di Imola en Italië op Autodromo Nazionale Monza.

De grote vraag is of er wel ruimte op de Formule 1-kalender is voor twee wedstrijden in Italië. Volgend jaar staan er namelijk al 24 races op de planning, het maximum wat de coureurs en teams aankunnen. Er moet echter ruimte worden gemaakt voor eventuele nieuwe Grands Prix. Geruchten doen de ronde dat Colombia, Marokko en Zuid-Afrika kanshebbers zijn om een plekje op de kalender te krijgen. Zelfs de president van Rwanda is vorig jaar in gesprek gegaan met de Formule 1.

Imola of Monza?

"Er is een probleem waar we binnenkort een beslissing over moeten nemen," begon Domenicali tegenover Autosport. "En dat is het begrijpen van de toekomst van de Formule 1 in Italië. We moeten gaan onderzoeken of de middelen er zijn om beide Grands Prix op de kalender te houden of dat we ons op één moeten focussen. Ik wil Imola bedanken, omdat de organisatie daar klaarstond om in lastige tijden met COVID de kans aan te nemen en dat bevestigt dat ze zich inzetten naar verwachting." Imola kwam in 2020 na dertien jaar afwezigheid weer terug op de kalender vanwege de pandemie. Ze zijn de paddock en het gebouw aan de pitstraat aan het moderniseren in de hoop de Grand Prix van Emilia-Romagna te mogen behouden, maar bij Monza staan ze ook niet stil.

Zandvoort heel goed voorbeeld

Monza zal naar verluidt aankomende herfst beginnen aan het vergroten van de tunnels onder het circuit, en het verbeteren van de hospitality en de tribunes. Daar is Domenicali blij mee. "De historische waarde van Monza staat buiten kijf, maar ze moeten op het gebied van dienstverlening ook met de tijd meegaan." Daarnaast vindt de CEO ook de ervaring van de toeschouwers belangrijk. "Er zijn landen die enorme investeringen hebben gedaan en infrastructuur hebben gebouwd die overeenkomen met hun financiële mogelijkheden. Echter, er zijn ook andere aspecten die wegen op de evaluatie van een evenement en ik denk dat wat we afgelopen weekend in Zandvoort hebben gezien qua entertainment een heel goed voorbeeld is. De manier waarop het publiek werd vermaakt was ongelooflijk."