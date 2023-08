Vincent Bruins

Donderdag 31 augustus 2023 06:31

De laatste jaren worden we als fans van de autosport flink verwend met allerlei prachtige bioscoopfilms. Denk hierbij aan Ford v Ferrari, Gran Turismo en Rush. Tijdens de aankomende kerstperiode komt er een nieuwe film uit over Ferrari, simpelweg genaamd 'Ferrari'.

De film is geregisseerd door Michael Mann. De Amerikaan was ook al uitvoerend producent van Ford v Ferrari dat in 2019 uitkwam. Het is geschreven door niemand minder dan Troy Kennedy Martin die ook verantwoordelijk was voor het originele script van The Italian Job uit 1969. Enzo Ferrari wordt gespeeld door Adam Driver. Degene die de vrouw van Enzo speelt, is ook geen onbekende: Penélope Cruz. Voormalig Formule 1-coureurs Peter Collins, Alfonso de Portago en Piero Taruffi zullen worden gespeeld door Jack O'Connell, Gabriel Leone en Patrick Dempsey, respectievelijk. Laatstgenoemde behaalde in 2015 in het echt een podiumpositie in de 24 Uur van Le Mans, maar is op TV vooral bekend van Grey's Anatomy.

Plot

Het verhaal speelt zich af in de zomer van 1957, zo'n tien jaar na de oprichting van Ferrari. Terwijl het Formule 1-circus volop bezig is, blijkt Enzo Ferrari achter de schermen in crisis te zitten. De fabriek die hij en zijn vrouw Laura vanuit niets hebben opgebouwd, dreigt te sluiten vanwege faillissement. Hun huwelijk staat op instorten na het verlies van hun zoon Dino. Tegelijkertijd gaan de coureurs van Ferrari op en zelfs over het randje in de beruchte endurancerace, de Mille Miglia. De film is gebaseerd op de biografie van Enzo Ferrari uit 1991.