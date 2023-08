Lars Leeftink

Woensdag 30 augustus 2023 15:47 - Laatste update: 15:52

Max Verstappen heeft afgelopen weekend de overwinning opgeëist nadat de Nederlander tijdens de Formule 1 Dutch Grand Prix zijn negende race op rij heeft gewonnen met alweer een dominante rit voor Red Bull Racing. Toch moet de Nederlander opletten richting het komende raceweekend in Monza.

De tweevoudig wereldkampioen is meedogenloos in zijn jacht op een derde titel in evenzoveel jaren en niemand lijkt in staat om hem op dit moment van een zege te weerhouden. Het enige wat hem in de weg zou kunnen staan, zoals al vaak is gezegd, is het weer en/of betrouwbaarheidsproblemen. Maar op een verregend Zandvoort hield de thuisfavoriet zich rustig en voegde hij nog een zege toe aan zijn totaal. Het lijkt er dus op dat alleen betrouwbaarheidsproblemen hem in de weg kunnen staan. Maar Adrian Newey heeft met zijn team tot nu toe kunnen voorkomen dat de RB19 uit is gevallen. Dus blijft de vraag wat er nodig is om de greep van Verstappen en Red Bull op het huidige seizoen te stoppen. Maak kennis met de 'Monza Curse'.

Charles Leclerc, 2020

Het eerste slachtoffer van de Monza-vloek was Charles Leclerc. De Monegaskische coureur claimde de overwinning in 2019 en het thuispubliek was dolenthousiast. Maar een jaar later sloeg de triomf om in een tragedie. Nadat de Haas van Kevin Magnussen op de baan uit was gevallen, werd een safety car opgeroepen zodat de marshalls de VF-20 uit de gevarenzone konden halen. Bij de herstart reed Leclerc snel voor de twee Alfa Romeo's voor hem, maar de Ferrari-coureur zou de rest van zijn ronde niet afmaken. Leclerc verloor de controle bij Parabolica en kwam dankzij een crash in de bandenstapel terecht. Gelukkig kwam hij zonder ernstige verwondingen uit de auto, maar zijn race was voorbij. Zijn teamgenoot Carlos Sainz, die op dat moment voor McLaren reed, zou Pierre Gasly uitdagen, maar kon uiteindelijk niet voorbij de Fransman komen. Maar voor Gasly, die op dat moment nog relatief onbekend was, stond ook hij op het punt om het jaar daarop de gevolgen van de vloek van Monza te voelen.

Pierre Gasly, 2021

Gasly bleek namelijk het tweede 'slachtoffer' te zijn. Een sensationele rit van Gasly in 2020 bracht hem dus de overwinning, slechts 13 maanden nadat hij was teruggezet door Red Bull. Het beeld van de AlphaTauri-ster op de hoogste trede van het podium, genietend van het moment en nadenkend over wat hij had bereikt, is een beeld dat lang zal voortleven in het geheugen van veel F1-fans over de hele wereld. Gasly zal de herinnering aan zijn race uit 2021 echter snel willen uitwissen. Zijn weekend begon ellendig nadat hij aan het begin van de sprintrace crashte op de Curva Grande, waar hij met zijn auto over het grind vloog na contact met Daniel Ricciardo. In de hoofdrace op zondag viel Gasly in de derde ronde uit, waardoor er een einde kwam aan het 100 procent puntenrecord van het Italiaanse team voor 2021.

Daniel Ricciardo, 2022

De derde en voorlopig laatste coureur die gestraft werd voor het winnen na de geblokte vlag in de 'Temple of Speed'. Een dramatische crash tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in ronde 25 van de race maakte de weg vrij voor Ricciardo om een verbluffende 1-2 te leiden voor McLaren in 2021. Maar een jaar later, in wat de laatste race van de Australiër voor McLaren op Monza bleek te zijn, was er geen feest. Een olielek zorgde ervoor dat Ricciardo de auto in ronde 45 aan de kant zette. De safety car kwam vervolgens naar buiten en Verstappen claimde de overwinning nadat de race onder de safety car was beëindigd.

Max Verstappen, 2023?

De vraag is of Verstappen in 2023 deze vloek bespaart gaat blijven. De 25-jarige coureur gaat de race in om de eerste coureur te worden, sinds Hamilton in 2018, die een DNF vermijdt nadat hij het jaar ervoor de overwinning opeiste op Monza. Je zou wel heel dapper zijn om te wedden dat Verstappen dit jaar een keer geen Grand Prix wint, maar als Monza ons iets heeft geleerd de afgelopen jaren, dan is het wel om het onverwachte te verwachten. Hoewel de vloek van Monza misschien gewoon een reeks toevalligheden is die zich de afgelopen races heeft afgespeeld, lijkt niets anders Verstappen op dit moment te kunnen stoppen. Als Red Bull er zeker van wil zijn dat ze op koers blijven voor een ongeslagen seizoen, dan zou Christian Horner wel eens met Sergio Pérez moeten gaan praten over het belang om P2 vast te houden.