Werd volkslied winnaar na Dutch GP ook gezongen als Verstappen niet had gewonnen?

Lars Leeftink

Woensdag 30 augustus 2023 14:14

Emma Heesters zong afgelopen zondagmiddag na de Formule 1 Dutch Grand Prix het Nederlands volkslied, iets wat kon dankzij de zege van Max Verstappen. De zangeres kreeg vervolgens na het weekend de vraag of ze ook een ander volkslied had gezongen als Verstappen de race niet had gewonnen.

Verstappen ging richting Zandvoort met acht zeges op rij en was de grote favoriet om in eigen land, waar hij in 2022 en 2021 ook won, zijn negende zege op rij te boeken. Verstappen werd wel behoorlijk uitgedaagd, vooral door het typisch Hollandse weer op zowel zaterdag en zondag. Verstappen veroverde ondanks deze verraderlijke omstandigheden pole position voor de race op zondag. De race werd voorafgegaan door het Nederlands volkslied, onder leiding van André Rieu. Vervolgens kon de race om 15:00 uur van start gaan.

Dutch Grand Prix 2023

Verstappen begon niet al te fantastisch aan de race, die droog begon. Omdat het na een paar minuten al hard begon te regenen en de intermediates nodig waren, ging iedereen snel naar binnen. Verstappen ging een ronde later en verloor vervolgens veel plekken. Hij vocht zich in de regen terug naar P2 en ging toen het droog werd vervolgens voor de undercut op teamgenoot Sergio Pérez. Dit werkte, waarna de Nederlander tijdens de rest van de race comfortabel op P1 reed. Zelfs een rode vlag vanwege extreme regenval kon Verstappen niet van zijn negende zege op rij houden. Hierdoor evenaart hij het record van Sebastian Vettel van 2013, toen de Duitser ook negen races op rij won.

Volkslied

Net zoals tijdens elke race wordt het volkslied van de winnende coureur en het winnende team vervolgens gespeeld. In bijna alle gevallen is dit alleen instrumenteel, maar in Zandvoort was het aan zangeres Emma Heesters om het volkslied te zingen voor een emotionele Verstappen. Daar waar ze er samen met de organisatie vanuit was gegaan dat Verstappen won en het volkslied gezongen kon worden, was er natuurlijk ook een scenario dat een andere coureur zou winnen. Had Heesters dan het volkslied van dat land gezongen? Heesters geeft op deze vraag antwoord op TikTok: "Het volkslied zingen was echt een scenario voor als Max zou winnen. Als hij niet had gewonnen, dan had ik ook het volkslied niet gezongen. Gelukkig won hij."