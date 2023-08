Vincent Bruins

Maandag 28 augustus 2023 20:02

Sergio Pérez maakte een enerverende Dutch Grand Prix mee. Tijdens de openingsronde kwam er een stortbui over het circuit. De Red Bull Racing-coureur moest vervolgens via de boardradio zijn team ervan overtuigen dat meteen een pitstop maken de juiste beslissing zou zijn.

Pérez ving de wedstrijd op Circuit Zandvoort aan vanaf de vierde startrij. Hij kwam prima weg van zijn plek en behield de zevende positie. Vanaf de Hans Ernst Bocht kwam er plotseling spray af van de auto's. Een hevige regenbui was boven de badplaats gearriveerd. De Mexicaan kwam als eerste de pitstraat in om te wisselen naar intermediates. Dat bleek inderdaad de juiste beslissing te zijn. Nadat driekwart van het veld gestopt was en degenen die op slicks waren gebleven, terug waren gevallen, reed Pérez aan de leiding met een grote voorsprong. Hij raakte de eerste plek weer kwijt aan teamgenoot Max Verstappen, toen hij te lang op de intermediates bleef, terwijl de baan opdroogde. Hij spinde vervolgens tijdens de tweede stortbui, waardoor Fernando Alonso kon opschuiven naar P2. Vanwege een tijdstraf voor te hard rijden in de pitstraat, verloor hij uiteindelijk het laatste plekje op het podium aan Pierre Gasly.

Boardradio

In de openingsronde moest Pérez de Oostenrijkse renstal ervan overtuigen dat meteen binnenkomen voor intermediates de juiste beslissing zou zijn. "Kunnen we een pitstop maken? Laten we een pitstop maken," zei hij over de boardradio bij het uitkomen van de Hans Ernst Bocht. Zijn engineer, Hugh Bird, antwoordde: "Nee, het is maar een kort buitje." Pérez besloot om het heft in eigen handen te nemen en reageerde: "Nee. Nee! Het is heel veel [regen]." Hij stuurde bij de exit van de Arie Luyendykbocht al naar rechts, toen Bird zei: "Oké, als het nodig is. Dus, box." Een aantal ronden later reed hij aan de leiding na zes posities goed te hebben gemaakt.