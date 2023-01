Brian Van Hinthum

Het zijn niet de beste weken voor FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De voorzitter van de motorsportbond lijkt het zowat met iedereen aan de stok te hebben en werd de afgelopen weken in meerdere officiële brieven aangepakt. Dit keer weer zijn er seksistische opmerkingen van een oude website van Ben Sulayem opgedoken.

Het zijn geen al te lekkere weken voor Ben Sulayem. De voormalig coureur haalde de woede van Liberty Media en de Formule 1 op de hals door openbaar een soort van prijs te drukken op een eventuele verkoop van de koningsklasse, nadat bekend werd dat Saoedi-Arabië de sport voor twintig miljard dollar zou willen overnemen. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij de eerste partijen, die hem in een stevige brief daarop aanspraken. "Wij zijn van mening dat deze opmerkingen, gemaakt vanaf het officiële social media-account van de FIA-voorzitter, op onaanvaardbare wijze inbreuk maken op die rechten", viel er onder meer te lezen in de brandbrief aan de FIA-president.

Opmerkingen Ben Sulayem

Verder kreeg hij onder meer boze brieven vanuit een mensenrechtenorganisatie en het Britse Hogerhuis, waarin zijn nalatigheid tot antwoorden en de verscherpte regels rondom politieke uitspraken van coureurs werden aangepakt. Dit keer echter blijkt Ben Sulayem het in het verleden niet al net nauw genomen te hebben met gelijkheid voor vrouwen. The Times weet te onthullen dat een oude website van Ben Sulayem uit 2001 van weinig respect voor vrouwen getuigde. Op de site, waarop hij uitlegde waar hij wél en niet van hield, stond onder meer: "Ik hou van de woestijn en ik hou ervan om échte mensen te leren kennen. Hij zou niet houden van praten 'over geld. Daarnaast hou ik niet van vrouwen die denken slimmer te zijn dan mannen, want dat is niet waar."

Reactie FIA

Het Britse medium is ook zo vriendelijk geweest om de FIA om een reactie te vragen en zij nemen het op voor de voorzitter: "De opmerkingen op deze gearchiveerde website van 2001 sluiten niet aan bij de dingen waarin de FIA-president gelooft. Hij heeft een sterk verleden met het promoten van vrouwen en gelijkheid in onze sport. Daar wil hij graag op beoordeeld worden. Het was een centraal onderdeel van de acties die hij dit jaar ondernomen heeft en ook zijn vele jaren die hij diende als vicepresident van de FIA bewjzen dit." Ben Sulayem zelf heeft verder nog niet gereageerd.

