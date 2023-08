Vincent Bruins

Zondag 27 augustus 2023 22:02

George Russell had gehoopt op een podiumresultaat in de Dutch Grand Prix. Helaas voor de Brit werd het een nulscore. Hij maakte een lastige zondag mee op Circuit Zandvoort.

Russell ving de wedstrijd aan vanaf de derde plek, maar ging tijdens de eerste stortbui veel te laat naar binnen voor de wissel naar intermediates. De Mercedes-coureur kwam op de achttiende positie terecht en moest zich vervolgens op de harde compound terug naar voren zien te vechten, toen de baan weer droog was. Halverwege de race wilde hij Yuki Tsunoda voorbij voor P6, maar de AlphaTauri raakte hem. Gelukkig kon hij zonder schade door. Na de rode vlag was er een strijd tussen hem en Lando Norris om de zevende plek, maar na licht contact liep Russell een lekke band op. Hij werd geklasseerd als zeventiende.

Lekke band

"Ik maakte al geen kans meer, voordat we überhaupt echt begonnen waren," vertelde Russell tegenover onder andere GPFans. "De informatie die we hadden omtrent het weer, klopte geen hout van. We dachten dat het maar enkele minuutjes zou regenen, maar het duurde duidelijk langer. Het is echt zonde om zo het podium mis te lopen. We kwamen goed terug, maar daarna had helaas ik het contact met Lando. Het was een race-incident met een lekke band tot gevolg. Het is teleurstellend, maar het is goed om te weten dat we een snelle auto hadden."

Verkeerd ingeschat

"Als team moeten we dit echt gaan onderzoeken," vervolgde de Brit. "Het weer werd verkeerd ingeschat. Het heeft niks te maken met het racen zelf of de technische kant. Het was duidelijk een verkeerde interpretatie van het weer en dat heeft onze middag verpest. We moeten analyseren wat er is gebeurd en waarom de andere teams besloten wel een pitstop te maken. Misschien hebben zij informatie gehad die wij niet hadden. En we moeten ervoor zorgen dat we niet dezelfde fout opnieuw maken."

