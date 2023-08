Vincent Bruins

Zondag 27 augustus 2023 21:33

Max Verstappen mocht dankzij zijn overwinning in de Dutch Grand Prix wederom een prachtige beker in handen nemen. Ditmaal wilde Red Bull Racing er echter zeker van zijn dat deze niet zou sneuvelen.

Na de Britse Grand Prix wilde Lando Norris op het podium zorgen voor een champagne-fontein en dus sloeg hij met de fles op het podiumplekje van Verstappen. Door de dreun viel de trofee van laatstgenoemde om. In Hongarije herhaalde Norris het trucje met een gesneuvelde beker van 40.000 euro tot gevolg. De fabrikant van de trofee voor de Hongaarse Grand Prix is twee maanden bezig om een nieuwe te maken voor Verstappen. Na Spa-Francorchamps maakte de Red Bull-crew per ongeluk zelf de beker kapot tijdens een fotoshoot.

Bubbeltjesplastic

Na afloop van de wedstrijd op Circuit Zandvoort grapte Red Bull dat het een oplossing heeft om te voorkomen dat de trofee dit keer weer sneuvelt. De prachtige beker, ontworpen door Studio Piet Boon, werd uitgereikt aan Verstappen na zijn zege in de Dutch Grand Prix. De Oostenrijkse renstal grapt dat het bubbeltjesplastic heeft meegenomen naar de badplaats. Zo zal de trofee niet beschadigd raken.

This time... we've brought bubble wrap 😉🏆 pic.twitter.com/IbYNzlmC2S — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 27, 2023

