Hoe laat begint vandaag de Formule 1 Dutch Grand Prix?

Lars Leeftink

Zondag 27 augustus 2023 08:04 - Laatste update: 08:16

Vandaag staat de Formule 1 Dutch Grand Prix op het programma. Voor het derde seizoen achter elkaar is de race in Zandvoort onderdeel van de F1-kalender. Max Verstappen gaat zondag proberen zijn derde zege op rij in Nederland te boeken, maar vanaf hoe laat gaan de lichten vandaag op groen?

De vrijdag in Zandvoort verliep tamelijk rustig. Lance Stroll had wat problemen met zijn motor, maar zou de dag uiteindelijk met dezelfde motor de tweede vrije training rijden. De sessies werden op P1 afgesloten door Max Verstappen en Land Norris, terwijl Verstappen op P2 eindigde en ook nog even richting de stewards moest. Het grootste nieuws van de vrijdag was echter dat Daniel Ricciardo bij een crash tijdens VT2 zijn middenhandsbeentje had gebroken, waardoor hij de rest van het raceweekend moet missen. Liam Lawson is zijn vervanger voor dit weekend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Voorzitster vrouwelijke Formule 1-fanclub uit zorgen: "Het zuipen is een heel groot probleem"

Zaterdag in Zandvoort

Op zaterdag sloeg de regen toe, hoewel dit vooral rondom de derde vrije training en de kwalificatie gebeurde. Het zorgde wel voor lastige omstandigheden. Verstappen veroverde zaterdagmiddag uiteindelijk pole position, voor Norris en George Russell. Lewis Hamilton eindigde op P13 en bleek de negatieve verrassing van de dag te zijn. Vijf coureurs moesten na de kwalificatie nog naar de stewards, waarbij alleen Yuki Tsunoda een gridstraf van drie plaatsen zou krijgen.

Hoe laat begint de Dutch GP?

Nadat de Porsche Super Cup en de Formule 2 hun race hebben gereden als onderdeel van het voorprogramma op het circuit in Zandvoort is het om 15:00 uur tijd voor Verstappen en zijn collega's om te beginnen aan de Dutch Grand Prix. Verstappen start dus vanaf pole, met Norris en Russell naast en achter hem. De race zal in wisselvallige omstandigheden verreden worden, met kans op regen.

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.