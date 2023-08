Brian Van Hinthum

Zaterdag 26 augustus 2023 20:41

De vorige Dutch Grand Prix werd helaas voor een deel ontsierd door een aantal incidenten waarbij vrouwelijke bezoekers met grensoverschrijdend gedrag te maken kregen. Er zijn dit jaar de nodige maatregelen getroffen voor het raceweekend in Zandvoort. Svenja Tillemans, voorzitster van de Formule 1 vrouwen-fanclub in Nederland, maakt zich ondanks die maatregelen zorgen.

Hoewel de Grand Prix in Zandvoort natuurlijk garant moet staan voor één groot feest, is het voor sommige bezoekers toch ook in 2022 nog moeilijk gebleken om zich gewenst te gedragen. Zo gooide een "fan" bijvoorbeeld roet in het eten van de kwalificatie op zaterdag door een brandende oranje rookbom op het asfalt te gooien en kwamen er tijdens het weekend enkele tientallen meldingen binnen van ongewenst en seksistisch gedrag, met name tegen vrouwen. Verschillende vrouwen deden na afloop van de race hun verhaal.

Vier dagen lang zuipen

Voor dit jaar werden er door de organisatie maatregelen getroffen, met contactpersonen voor mensen met een onveilig gevoel en een telefonisch meldpunt voor vervelend incidenten. Niet genoeg, vindt Tillemans. Zij uit in het NRC haar zorgen. "Er wordt vier dagen lang door gezopen. De meerderheid van de mannen op zo’n camping is maandagochtend nog dronken als ze achter het stuur kruipen om naar huis te rijden. Sommigen hebben niets gezien van de race. Te druk met drinken.” De voorzitster van de Formule 1 vrouwen-fanclub, goed voor 4600 leden op Facebook, vindt het fijn dat er maatregelen genomen worden. Toch is ze er zeker niet gerust op dat het dit jaar wél veilig is. "Je moet alcoholmisbruik zien te voorkomen. Het zuipen is echt een heel groot probleem. Rond het circuit wordt overal reclame gemaakt voor Heineken met 0,0 procent alcohol. Maar dat wordt maar heel sporadisch geschonken", concludeert Tillemans.

Alcoholmisbruik van mannen

De verkoop van alcoholistische drank is in Zandvoort na drie uur in de middag verboden in slijterijen en supermarkten. "Dat zal wel een goed effect hebben. Met de huidige prijzen in cafés voor een biertje zal dat de consumptie verminderen. " Uiteindelijk zijn het volgens haar wél de mannen die het verzieken met alcoholmisbruik. "Vrouwen hebben een rem op drinken. Wij komen voor de sport, mannen puur voor het feestje. Waarom moeten die grappen altijd seksistische opmerkingen zijn? Ze kunnen met ons toch in gesprek gaan over de race en vragen: voor wie ben jij?”, besluit ze.

