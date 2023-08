Vincent Bruins

McLaren heeft besloten juridische stappen te nemen tegen Álex Palou. De IndyCar-coureur houdt zich namelijk niet aan de afspraken die hij heeft gemaakt met het team uit Woking. McLaren-CEO Zak Brown heeft op de contractsaga gereageerd.

Palou werd in 2021 kampioen in de IndyCar Series met Chip Ganassi Racing (CGR). Halverwege het seizoen van 2022 liet CGR weten dat Palou zijn contract bij het team had verlengd voor 2023, maar de Spanjaard kwam een paar uur later met een statement dat hij voor McLaren had getekend. Een aantal maanden later werd besloten dat de overstap naar McLaren zou worden verlaat naar 2024, maar tijdens de zomerstop kwam het nieuws naar buiten dat Palou toch bij CGR blijft.

Juridische stappen

"Alex heeft ons geïnformeerd dat hij zich niet aan zijn contract met ons zal houden, of dat nou IndyCar of Formule 1 is," begon Brown tegenover onder andere GPFans. "Er ligt een contract, dus gisteravond hebben we juridische stappen genomen tegen hem als persoon en zijn bedrijfsentiteit. We laten de juridische procedures verder de situatie onder handen nemen." Teams moeten tweemaal dit seizoen rookies inzetten tijdens een trainingssessie. Net als vorig jaar koos McLaren voor Pato O'Ward en Palou. Maar zal laatstgenoemde nog wel achter het stuur kruipen? "We overleggen het nog met [teambaas] Andrea [Stella] of we hem gaan oproepen voor een Vrije Training 1 en de Young Driver Test [in Abu Dhabi], maar voor nu is het business as usual," antwoordde de Amerikaan.

Familiesfeer

"Het is ontzettend teleurstellend, want we hadden een goede relatie," vervolgde Brown. "Hij heeft mij hier niet persoonlijk over gecontacteerd, wat ook nogal teleurstellend is, zeker als je ziet wat we voor hem gedaan hebben en de kansen die we geboden hebben. Ik denk niet dat zijn beslissing per se met McLaren te maken heeft. Onze relatie was sterk, maar hoe er mee is omgegaan op een persoonlijk niveau is teleurstellend. McLaren neemt alle relaties met haar coureurs erg serieus. Ik vind dat we het goed hebben gedaan met het creëren van een familiesfeer, dus om zo te worden afgewezen met zulke manieren is echt teleurstellend."

