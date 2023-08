Jordy Stuivenberg

Zaterdag 26 augustus 2023 09:22

Lando Norris stelt dat McLaren voor een lastige keuze staat in de strijd met Red Bull en Max Verstappen. De Brit was de snelste man op de baan in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland, maar verwacht dat niet te kunnen herhalen in zowel de kwalificatie als de race.

McLaren lijkt de afgelopen wedstrijden behoorlijk op stoom te komen en hoewel Oscar Piastri crashte in de training, was Norris met 0,023 seconden voorsprong de nummer 1. Verstappen zat er vlak achter en was er snel bij om McLaren te complimenteren met hun snelheid. Norris verwacht echter dat de Nederlander op zaterdag nog wel een tandje bij kan schakelen.

Focus op kwalificatie?

Norris denkt dat het voor zijn team onmogelijk is om een auto neer te zetten die het goed zal doen in de kwalificatie én de race. “Ik denk dat Red Bull nog steeds een voorsprong heeft. Het gebeurt wel vaker dat we er op vrijdag beter bij zitten dan uiteindelijk het geval blijkt”, benadrukt hij tegenover Sky Sports F1. Maar ik ben heel tevreden, positief. Het was een goede dag.

“Normaal gesproken kan Red Bull nog wel wat harder op zaterdag. We zullen zien, maar ik voel me goed, zeker met weinig brandstof in de auto. Met een volle tank was het gevoel minder. Het is qua afstelling een lastige keuze. Daarover moeten we het nog hebben en een beslissing nemen, want het is geen makkelijke baan om in te halen. Stel dat we voor Red Bull kwalificeren, dan racen we zondag alsnog niet tegen ze. Daarvoor zijn ze te snel.”

