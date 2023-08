Remy Ramjiawan

Vrijdag 25 augustus 2023 17:11 - Laatste update: 17:19

Voor Daniel Ricciardo kan het seizoen een nieuwe wending krijgen. De Australiër kwam tijdens de tweede vrije training op Zandvoort de bandenstapels tegen in bocht drie en gaf direct al aan dat hij last van zijn hand had. Volgens de Zweedse tak van Viaplay, zou Ricciardo al met een mitella rondlopen.

De achtvoudig Grand Prix-winnaar maakte zijn rentree in de koningsklasse als vervanger van Nyck de Vries. De Nederlander wist de leiding van Red Bull niet te overtuigen in de tien wedstrijden die hij kreeg en Helmut Marko greep in toen hij de tijden van Ricciardo zag, tijdens de bandentest op Silverstone. De Australiër kon in Hongarije zijn teamgenoot nog de baas zijn, maar in België sloeg Yuki Tsunoda terug.

Hugenholtzbocht

Ricciardo kwam tijdens de tweede vrije training hard in aanraking met de muur in bocht drie op Circuit Zandvoort. De AlphaTauri-coureur volgde Oscar Piastri, die even daarvoor, zelf in de muur belandde. Op de onboardbeelden was te zien dat Ricciardo zijn handen van het stuur probeerde af te halen, maar gaf aan dat hij daar toch last van had. Nu blijkt dat de Australiër in een mitella is gespot en dat zou kunnen betekenen dat hij dit weekend misschien toch niet kan rijden.

Daniel Ricciardo forlater Zandvoort med fatle...



Kan denne helgen ryke for den Australske føreren?😰 pic.twitter.com/Ls2JhrfhmK — Viaplay Sport (NO) (@ViaplaySport) August 25, 2023

Mogelijke vervangers

Mocht Ricciardo niet in actie kunnen komen dit weekend, dan lijkt Liam Lawson zijn Formule 1-debuut te gaan maken. Toch vermoedt de doorgaans betrouwbare Chris Medland dat ook Nyck de Vries mogelijk een kans heeft om opgeroepen te worden.

