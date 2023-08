Vincent Bruins

Donderdag 24 augustus 2023 19:08

De coureurs uit de koningsklasse van de autosport zijn maar al te blij dat de tweede helft van het Formule 1-seizoen eindelijk van start gaat. Aankomend weekend staat de Dutch Grand Prix op de planning. Vandaag werden de persconferenties gehouden op Circuit Zandvoort en daar was ook GPFans bij aanwezig.

Tijdens deze mediadag werden serieuze interviews gehouden, maar er was natuurlijk ook nog tijd om grappen te maken. De coureurs bespraken onder andere hun activiteiten tijdens de zomerstop. Max Verstappen is op vakantie geweest met vriendin Kelly Piquet op het Italiaanse eiland Sardinië. Daniel Ricciardo zagen we op partyeiland Ibiza met de wereldberoemde Nederlandse dj's Martin Garrix en Tiësto. In de club Ushuaïa werd de AlphaTauri-coureur vergezeld door George Russell. Die twee lijken een boel lol met elkaar te hebben gehad.

Artikel gaat verder onder video

Krachttraining of uithoudingsvermogen

Ricciardo had tijdens de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps, de race vóór de zomerstop, verteld dat hij zijn vakantie zou gebruiken om aan zijn conditie te werken. De Australiër is sinds de Hongaarse Grand Prix de vervanger van Nyck de Vries en zat daarvoor zeven maanden lang niet achter het stuur van een Formule 1-auto. Hij kreeg de vraag of hij vooral krachttraining heeft gedaan of juist heeft gewerkt aan zijn uithoudingsvermogen. Ricciardo kon nog geen antwoord geven of hij werd al onderbroken door Russell die grapte: "Uithoudingsvermogen in Ibiza". Verstappen voegde lachend toe: "Ik denk dat het zijn heupspieren waren". Ricciardo begon te blozen en reageerde: "Oh, stop nou!"

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.