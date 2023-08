Vincent Bruins

Donderdag 24 augustus 2023 15:32 - Laatste update: 15:39

Max Verstappen is later dan gepland aangekomen op Circuit Zandvoort. Vandaag werden daar de persconferenties gehouden in aanloop naar de Dutch Grand Prix. Het was nog even spannend of de coureur van Red Bull Racing op tijd zou komen.

Verstappen zat in de eerste groep van coureurs tijdens de persconferentie. Deze begon om 13:30 eerder vandaag. De Nederlander kwam pas een halfuurtje van te voren aan in de badplaats, zo wist het ANP te melden. Iets later dan verwacht, zo zei hij bij aankomst. Gelukkig was hij dus toch nog net op tijd. De reden voor de vertraagde vlucht naar Nederland was het slechte weer boven Frankrijk.

Onweersbuien

Boven Frankrijk hangen een aantal flinke onweersbuien en dat zorgde ervoor dat de vlucht van Verstappen vertraagd werd. De kampioenschapsleider woont in het prinsdom Monaco dat aan de grens met Zuid-Frankrijk ligt. Ook hier in ons thuislandje is het weer niet bepaald zomers te noemen. Vandaag trok er een groot regengebied over Nederland. Morgen begint de Dutch Grand Prix met twee vrije trainingen. Op die vrijdag is er 20% kans op neerslag en zal het bewolkt blijven. Op zaterdag is er maar liefst 80 tot 90% kans op onweersbuien. Op zondag, de dag van de Formule 1-wedstrijd op Zandvoort, is er zo'n 70% kans op regen.

