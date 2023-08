Remy Ramjiawan

Daar waar de FOM en de Formule 1-teams nog wat huiverig zijn om nieuwe formaties toe te voegen, staat FIA-president Mohammed Ben Sulayem met open armen klaar. De Arabier legt bij Racer.com uit dat hij niet zozeer naar de commerciële kant van de koningsklasse kijkt, maar simpelweg de autosport in stand wil houden.

Het is al een tijdje bekend dat er nieuwe renstallen zijn die ook willen meedingen in de topklasse van de autosport. Niet alleen heeft Michael Andretti zich gemeld, zo zou er ook interesse zijn vanuit Hitech GP in een deelname aan de Formule 1. De teams lijken de prijzenpot niet te willen delen met meer dan tien teams, ook zijn er zorgen over de totale waarde van de sport. Ondanks alle bezwaren gaat Ben Sulayem door met de procedure, hij voert simpelweg uit wat de regels voorschrijven.

'Zijn hier om de autosport in stand te houden'

"Stel je voor dat we nee zeggen tegen potentiële teams. Wij zijn hier om de autosport in stand te houden, het bedrijf te ondersteunen. Wij kijken niet naar marktaandeel, wij zijn een non-profitorganisatie, wij bestaan ​​al 118 jaar voor de autosport", zo verklaart hij. Daarnaast laat het reglement op dit moment de komst van twee extra teams toe en de voorzitter ziet dan ook geen reden om dat proces stil te zetten. "Ik wil niet dat een groot team ons voor de rechter daagt en zegt dat we ze om de verkeerde redenen hebben geblokkeerd."

'Op geldige punten afkeuren'

In het proces om nieuwe teams het groene licht te geven voor de Formule 1, is hij echter wel kritisch. "We moeten goed- of afkeuren op geldige punten. We kunnen niet goedkeuren om het goedkeuren en we kunnen niet afkeuren om het afkeuren. We worden beoordeeld als we ja zeggen tegen een team." Als de FIA een team het akkoord geeft, dan ligt de bal daarna bij de FOM. "En wat betreft de commerciële kant. Als Liberty Media zegt 'het is niet goed', dan kijken we natuurlijk daarnaar, want we moeten het wel goed uitvoeren", aldus Ben Sulayem.