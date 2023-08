Jeen Grievink

Maandag 21 augustus 2023 09:38 - Laatste update: 10:10

Allard Kalff is inmiddels co-presentator bij Viaplay tijdens de Formule 1-uitzendingen, maar was in het verleden ook pitreporter en verslaggever van de koningsklasse van de autosport. In die tijd leerde hij Corinna, de vrouw van Michael Schumacher, kennen en daar heeft hij nu nog steeds contact mee. Maar weet Kalff ook meer over de gezondheidstoestand van de zevenvoudig wereldkampioen?

Kalff verzorgde jarenlang de verslaggeving rondom de Formule 1. In 1992 deed hij dit op Eurosport, om vervolgens de overstap te maken richting RTL, waar hij samen met Olav Mol voor langere tijd een duo vormde. In 2000 besloot Kalff te stoppen met verslaggeven en werd hij opgevolgd door Jack Plooij. In 2022 maakte Kalff echter weer zijn comeback als presentator, ditmaal bij Viaplay. In zijn eerdere jaren als verslaggever en pitreporter kwam Kalff in contact met Corinna, de vrouw van Schumacher. Hij mocht op bezoek bij het koppel voor een interview en sindsdien heeft hij altijd contact onderhouden met de familie. Maar Kalff behoort niet tot het uiterst geringe gezelschap dat weet hoe het nu écht gaat met Schumacher sinds zijn skiongeluk in 2013.

Artikel gaat verder onder video

Kalff moest leren paardrijden voor interview Schumacher

Toen Kalff in zijn tijd als verslaggever de kans kreeg een uitgebreid interview te doen met Schumacher, moest hij eerst leren paardrijden. "Ik was voor de Formule 1 in Maleisië en de assistente van Michael Schumacher zei tegen me: ’Corinna (mevrouw Schumacher, red.) organiseert het EK reining – een soort Amerikaanse dressuur – en de avond ervoor is er een wedstrijdje voor commentatoren waarin jij moet meedoen’. Dan wil ik winnen ook en ben ik les gaan nemen", zo vertelt hij bij De Telegraaf. Sindsdien heeft Kalff altijd contact onderhouden met Corinna, maar hij vraagt bewust niet hoe het met haar man gaat.

Gezondheidssituatie Michael Schumacher

Op de vraag of het moeilijk is om gesprekken te hebben met Corinna, antwoordt Kalff: "Nee, juist heel gemakkelijke omdat we het onderwerp Michael en zijn gezondheidssituatie niet aansnijden. Heel tragisch wat er met hem is gebeurd, maar het is niet aan mij om te vragen wat zijn toestand is als Corinna tegen de hele wereld zegt dat ze het privé wil houden.”