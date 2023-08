Jeen Grievink

De F1 Academy is een nieuw opgericht autosportkampioenschap waaraan enkel vrouwen mogen deelnemen. Het moet jonge, talentvolle vrouwen in staat stellen zich in de kijker te rijden. Maar om überhaupt te kunnen beginnen met autosport, is veel geld nodig. En dat is vaak een probleem, zo weet ook F1 Academy-coureur Bianca Bustamante.

Bustamante was vorig jaar nog te zien in het W Series-kampioenschap, de voorloper van de F1 Academy. De 18-jarige Filipijnse zag haar seizoen echter ingekort worden vanwege geldproblemen in het kampioenschap. Het betekende uiteindelijk ook het einde van de W Series. Het duurde echter niet lang of de Formule 1 riep zelf een opvolger in het leven: de F1 Academy. Bustamante maakte de overstap en heeft inmiddels twee overwinningen op haar naam staan. Ze mocht op de hoogste trede van het podium plaatsnemen in Valencia en Monza. Met de F1 Academy hoopt men de autosport toegankelijker te maken voor vrouwelijk talent. Er is echter niet alleen talent nodig, maar ook geld, zo zegt Bustamante. En dat is vaak een groot probleem voor veel talentvolle rijders.

Financiering groot probleem voor coureurs in autosport

"Ik denk dat financiering altijd de grootste moeilijkheid in de sport zal zijn vergeleken met anderen. Zonder financiering, zonder geld, zonder sponsors, zijn wij niet in staat te racen of in een auto te stappen om te rijden, te testen en al het andere te doen", zo vertelt Bustamante in gesprek met Express Sport US. Al heb je als vrouw veel talent, dat betekent niet dat je zomaar hogerop kunt komen in de autosport. "Uit mijn ervaring, afkomstig uit een gezin uit de middenklasse, weet ik hoe moeilijk het is om op deuren van sponsors te kloppen en bij mensen te vragen om je op welke manier dan ook te steunen."

W Series gaf Bustamante kans om in eenzitters te rijden

Hoewel de W Series inmiddels niet meer bestaat, is Bustamante wel dankbaar dat dit kampioenschap haar het platform heeft gegeven om zichzelf aan de racewereld te laten zien. "Voor jonge coureurs als ikzelf heeft het (de W Series, red.) me de kans gegeven om in de wereld van de eenzitters te komen, evenals het F1-platform dat me naar de F1 Academy leidde", aldus de Filipijnse.