Zondag 20 augustus 2023 18:10 - Laatste update: 18:15

Het Formule 1-kampioenschap gaat over een weekje weer beginnen, met de Grand Prix van Nederland. Fans die niet een kaartje hebben kunnen bemachtigen moeten het doen met de beelden en daar zijn voor het raceweekend in Nederland een aantal opties voor. GPFans zet op een rijtje waar je de Dutch Grand Prix kan volgen.

De Nederlandse uitzendgemachtigde, Viaplay, zal uiteraard aankomend weekend in Zandvoort aanwezig zijn om het spektakel uit te zenden. Dat zal de streamingdienst doen met de inmiddels vertrouwde stemmen van Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg. Presentatrice Amber Brantsen wordt doorgaans bijgestaan door analisten zoals bijvoorbeeld Christijan Albers, Giedo van der Garde, maar ook voormalig Bridgestone-chef Kees van der Grint. Voor 15,99 euro per maand kun je een maandabonnement afsluiten op de streamingdienst. Kies je voor een jaarabonnement, dan kost het je omgerekend 13,99 euro per maand.

F1 TV

Er zijn ook alternatieven, zo biedt de Formule 1 zelf ook haar eigen streamingdienst aan, genaamd: F1 TV. Voor 2,99 euro per maand kun je kiezen voor F1 TV access. Daarmee heb je niet de beschikking tot de livebeelden. Wel is er toegang tot het gigantische archief van de streamingdienst. Ook zijn de analyses van bijvoorbeeld Jolyon Palmer te zien en zijn er diverse documentaires. Voor 7,99 euro per maand kun je een F1 TV Pro-abonnement afsluiten. Daarmee zijn de races wel live te volgen, maar ook de eerder genoemde analyses en het archief zijn beschikbaar. De keuze is reuze bij F1 TV, want los van de Viaplay-commentatoren kun je ook overschakelen naar het geluid van Sky Sports F1 met Martin Brundle en David Croft. Ook is het spektakel in het Frans, Duits, Portugees en Spaans te volgen. Ook bij F1 TV geldt dat een jaarabonnement uiteindelijk goedkoper is, want voor 64 euro kun je een heel jaar lang gebruik maken van de dienst.

NOS

De enige gratis optie die beschikbaar is, is het volgen van de Formule 1 bij de publieke omroep. De NOS zendt op zaterdag 26 augustus om 17:00 uur een verslag uit van de kwalificatie in Zandvoort, waarbij de presentatie wordt verzorgd door Ziggo-man Rob Kamphues. Zondag is de Grand Prix van Nederland live te zien bij de publieke omroep, die uitzending zal om 13:47 uur starten op NPO1.