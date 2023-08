Vincent Bruins

Zondag 20 augustus 2023 15:11 - Laatste update: 15:12

Autosport is de sport die Max Verstappen altijd heel leuk heeft gevonden. Dat is geen geheim, zeker niet nu hij al twee wereldkampioenschappen in de Formule 1 op zak heeft. Toch twijfelt hij soms over zijn toekomst in de koningsklasse.

Het racen zal de Nederlander altijd geweldig blijven vinden, maar het gaat meer om alle verplichtingen ernaast. Hij weet niet of hij daar in de nabije of verre toekomst nog wel zin in heeft. Verstappen is niet alleen actief als Formule 1-coureur voor Red Bull Racing, maar houdt zich ook heel erg bezig met simracen en heeft plannen om zijn eigen GT-team op te zetten. Met de door Verstappen.com-gesteunde Ferrari van Thierry Vermeulen in de DTM en de GT World Challenge Europe Sprint Cup is daarin de eerste stap al gezet.

Artikel gaat verder onder video

Marketing

Of Verstappen in de toekomst nog zin heeft om in de Formule 1 te racen, hangt niet echt af van de grootte van de kalender en het reizen. "Dat is het grootste probleem niet," vertelde de kampioenschapsleider tegenover De Telegraaf. "Het gaat mij er meer om wat ik er allemaal bij moet doen. Een donderdag voor een race-weekeinde is soms al heel lang, al hangt dat er een beetje vanaf waar we zijn. Buiten de Grands Prix om is er ook simulatorwerk. Maar ik ben bijvoorbeeld meer dan een maand per jaar kwijt aan marketing. Op een gegeven moment heb je daar geen zin meer in."

OOK INTERESSANT: Julia Piquet woest op sociale media Formule 1 na negeren verjaardag Nelson Piquet

Relatie

Over zijn relatie met vriendin Kelly Piquet en stiefdochtertje Penelope hoeft Verstappen zich in ieder geval geen zorgen te maken. "Mijn vriendin begrijpt de wereld waarin ik leef. Dat scheelt." Kelly is de dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Sr. en de zus van voormalig Renault-coureur Nelson Jr. "En als ik thuis ben, probeer ik het zo goed mogelijk te combineren. Door samen leuke dingen te doen, of met familie en vrienden. Een avondje of weekendje weg, dat soort dingen."