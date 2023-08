Vincent Bruins

Eerder deze maand maakte het FIA Formula 2 Championship haar kalender bekend voor 2024. Het viel meteen op dat Circuit Zandvoort afwezig was. De baan die gastheer is van de Dutch Grand Prix, zal vervangen worden door een ronde in Qatar. Richard Verschoor vindt dat een dramatische beslissing.

Over het nieuwe schema van de Formule 2 gaf CEO Bruno Michel aan: "Volgend jaar zullen we racen in Qatar, wat een heel opwindende nieuwe locatie is. In de laatste etappe van het seizoen zien we Bakoe, Qatar en Abu Dhabi na het raceweekend in Monza, waardoor de kalender van 2024 evenwichtiger wordt." Het probleem dat de klasse onder de Formule 1 momenteel heeft, is dat er een gat van bijna drie maanden zit tussen het één na laatste raceweekend in Italië en het allerlaatste raceweekend in Abu Dhabi. Door Nederland te vervangen met Losail International Circuit zal F2 een extra raceweekend hebben in dat enorme gat.

Vernieuwing niet altijd goed

Verschoor, die eerder dit seizoen zijn eerste Formule 2-hoofdrace won op de Red Bull Ring, baalt ervan dat Zandvoort in 2024 niet op de kalender staat: "Drama! Iedereen kan natuurlijk zien welke race erbij is gekomen en ik denk dat dat genoeg zegt", vertelde de 22-jarige uit Benschop tegenover F1Maximaal. "Het is gewoon jammer. Aan de ene kant denk ik dat vernieuwing altijd goed is, maar aan de andere kant denk ik niet per se dat veel mensen heel blij worden van deze verandering. Het ligt extra gevoelig, omdat het precies Zandvoort is die wordt verwisseld. Maar ik weet zeker dat als ze bijvoorbeeld Monza weg zouden halen, dat er dan heel wat meer mensen het niet leuk vinden."

Weinig inhaalmogelijkheden

"Aan de ene kant snap ik het ook wel weer", zo vervolgde Verschoor. "Er wordt weinig ingehaald op Zandvoort. Je start eerste, dan word je eerste, als je geen fout maakt tenminste. Dat zou er wel wat mee te maken hebben." De coureur die dit seizoen uitkomt voor Van Amersfoort Racing, maar vorig jaar voor Trident, startte in 2022 als zevende in de sprintrace en finishte ook op diezelfde positie. Hij begon de hoofdrace op de zondag vanaf P4, maar dankzij uitvalbeurten voor Jack Doohan en Logan Sargeant schoof hij op naar P2.