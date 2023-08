Vincent Bruins

Zaterdag 19 augustus 2023 15:48 - Laatste update: 15:53

Het evenement rondom de Dutch Grand Prix die over een week wordt verreden op Circuit Zandvoort, draait natuurlijk vooral om de Formule 1 waar 'onze' Max Verstappen dit seizoen domineert, maar er doen nog twee belangrijke kampioenschappen mee. Dit zijn de Nederlandse coureurs die daar in actie zullen komen.

Het FIA Formula 2 Championship en de Porsche Supercup staan in het voorprogramma van de koningsklasse op de baan in de duinen. In de Formule 2 doet er één Nederlandse coureur mee naast twee teams die in ons landje zijn gevestigd. In de Porsche Supercup vinden we ook een Nederlands team, maar ook nog eens zeven coureurs uit Nederland, waarvan er twee meedoen in de titelstrijd.

FIA Formule 2

Richard Verschoor is de enige Nederlandse coureur in de Formule 2. Hij is bezig aan zijn derde seizoen in de klasse één niveau onder de Formule 1. De 22-jarige uit Benschop won eerder dit jaar op de Red Bull Ring voor het eerst de hoofdrace op de zondag. Uitkomend voor Van Amersfoort Racing, dat gevestigd is in Zeewolde, ligt hij momenteel achtste in de tussenstand. In 2022 werd Verschoor zevende in de sprintrace en tweede in de hoofdrace op Circuit Zandvoort. Van Amersfoort Racing ligt zevende in de tussenstand, twee posities onder MP Motorsport. Red Bull-junioren Jehan Daruvala en Dennis Hauger komen uit voor de renstal uit Westmaas.

Porsche Supercup

De Porsche Supercup zal naast een race op zondagochtend ook een race op de late zaterdagmiddag doen als vervanger van de afgelaste Grand Prix van Emilia-Romagna. Tweevoudig kampioen Larry ten Voorde komt uit voor GP Elite dat gevestigd is in De Rijp. Ook dit seizoen doet Ten Voorde mee in het gevecht om de titel, al heeft hij nog geen race gewonnen. Zijn ploegmaten zijn teamgenoten Huub van Eijndhoven, Lucas Groeneveld en Loek Hartog. Op Spa-Francorchamps in de ochtend van de Belgische Grand Prix pakte Morris Schuring zijn eerste zege, uitkomend voor Fach Auto Tech. Op 18-jarige leeftijd werd hij ook de jongste Porsche Supercup-winnaar ooit. Jaap van Lagen met Dinamic GT en Michael Verhagen met CLRT zullen ook in actie komen op Zandvoort volgende week.