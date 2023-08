Remy Ramjiawan

Zo'n 150 boze taxichauffeurs uit Haarlem dreigen het Formule 1-weekend in Zandvoort te dwarsbomen, zo meldt het Noordhollandse Dagblad. De beroepschauffeurs krijgen namelijk geen doorlaatbewijs voor het raceweekend in Zandvoort en zien daarmee een lucratief weekend aan hun neus voorbijgaan.

De organisatie van de Grand Prix van Nederland wil het 'groenste' Formule 1-evenement van de kalender worden. De fans die naar Zandvoort komen worden gevraagd om dit te doen via het openbaar vervoer of via de fiets. Voor bedrijven en inwoners die in Zandvoort gevestigd zijn, deelt de gemeente zogeheten doorlaatbewijzen uit, maar die krijgen taxichauffeurs uit Haarlem niet. Daardoor zijn ze buitenspel gezet en kunnen ze dus niets verdienen tijdens het drukste weekend van het jaar. In voorgaande jaren werd de maatregel omzeild door de handel in de doorlaatbewijzen en dat leidde volgens de gemeente weer tot onnodige verkeersbewegingen.

De taxichauffeurs uit Haarlem hopen op een doorlaatbewijs, die dus alleen voor bedrijven en inwoners uit Zandvoort geldt. Zonder doorlaatbewijs is het evenement niet te bereiken en de gemeente adviseert taxichauffeurs zonder bewijs, dit niet te proberen. "Het speciale taxi-doorlaatbewijs is direct herkenbaar. Via andere wegen een doorlaatbewijs bemachtigen is dus niet zinvol en ten strengste af te raden."

De taxibedrijven hebben als antwoord daarop een brief naar de gemeente Zandvoort geschreven waarin zij hun belang aanstippen. "Het is moeilijk te accepteren dat de taxibranche gedurende het hele jaar zonder problemen zowel bestaande als nieuwe klanten van, naar en rondom Zandvoort kan brengen en ophalen, maar tijdens het drukste weekend van het jaar geconfronteerd wordt met het verplicht afwijzen van deze klanten", zo zijn de taxichauffeurs het hele jaar welkom, behalve tijdens de Dutch Grand Prix.

De chauffeurs maken echter duidelijk dat zij het niet alleen bij een brief houden. Mocht de gemeente de huidige regels rondom een doorlaatbewijs in stand houden, dan kan de doorgang van de Grand Prix van Nederland wellicht in gevaar komen. "Dit zou bijvoorbeeld kunnen resulteren in een demonstratie op de Grote Markt of mogelijk zelfs tot het blokkeren van de toegangswegen van en naar Zandvoort. Dit brengt negatieve publiciteit met zich mee voor de gemeente Haarlem-Zandvoort en de FIA (internationale autosportfederatie, red.)."