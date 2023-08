Vincent Bruins

Donderdag 17 augustus 2023 14:38

De zomerstop van de Formule 1 vliegt voorbij. Over een week begint het evenement van de Dutch Grand Prix alweer met de persconferenties op de donderdag. Het zal een ontzettend gaaf weekend worden met niet alleen entertainment op de baan, maar ook naast de baan. Dit zijn de artiesten die naar Circuit Zandvoort komen.

Maar liefst elf Nederlandse topartiesten zullen de fans op het circuit in de duinen vermaken. Ze zullen te zien en te horen zijn op het podium in het Arena-gebied bij de Hans Ernst Bocht en op het podium in de F1 Fanzone. Wie van de festivallen wil genieten én alle sessies en races tegelijkertijd wil zien, heeft volgend weekend geluk. Met maar liefst vijftien grote schermen heeft Zandvoort namelijk de hoogste schermdichtheid per strekkende meter van alle Formule 1-circuits op de kalender.

Vrijdag en zaterdag

Op de zogeheten 'Super Friday', de dag van de vrije trainingen van de Formule 1 en de kwalificaties van de supportseries, zullen onder andere Flemming, Mental Theo en Snelle van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat optreden in de Fanzone. Een dag later op 'Qualifying Saturday' kunnen we muziek van onder meer Marco Schuitmaker en FeestDJRuud verwachten in de Arena. Later in de Fanzone zijn er optredens van Joël Borelli en Tino Martin. Dit jaar wordt daar ook voor het eerst de Heineken Player 0.0 Wildcard Final georganiseerd, waarbij fans zich kunnen kwalificeren voor een virtuele race tegen Max Verstappen.

Davina Michelle zong in 2021 het Wilhelmus in aanloop naar de wedstrijd

Zondag en Racefestival

Op 'Sunday Raceday' staan optredens van de Dutch GP Band, Flemming, Emma Heesters en DJ La Fuente op het programma. Laatstgenoemde zal ook tijdens de Pre Race Show voor de dancemuziek zorgen. Niemand minder dan André Rieu zal samen met zijn Johann Strauss Orkest de Drivers' Parade muzikaal begeleiden. De Maastrichtenaar vertolkt ook het Wilhelmus vlak voor de start van de race. Wie aan alle muziek, het F1-bandenwisselspel, het reuzenrad, Esports-simulatoren en meer nog niet genoeg entertainment heeft gehad in de Fanzone, kan nog naar het Zandvoort Racefestival in het dorp zelf.