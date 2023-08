Remy Ramjiawan

Donderdag 17 augustus 2023 07:01

Voormalig Le Mans-winnaar Richard Bradley heeft verklaard dat Alexander Albon in dezelfde auto op gelijke hoogte zou komen met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Albon is aan een ijzersterk seizoen bezig en weet geregeld punten te sprokkelen in de Williams.

De Britse Thai mocht begin 2022 weer in de Formule 1 racen bij het team van Williams, na een jaartje langs de zijlijn te hebben gestaan bij Red Bull Racing. Albon heeft zijn kans gehad naast Max Verstappen in 2020, maar kwam uiteindelijk tekort om dat plekje te behouden. In 2023 laat Albon echter zien uit het juiste racehout gesneden te zijn, want behalve de punten, wist hij al vier keer door te stoten naar Q3.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko vindt dat Ricciardo zich vooral moet focussen op AlphaTauri in 2024

'Albon zit op hetzelfde niveau als Alonso'

In de On Track GP Podcast gaf Bradley zijn mening over de prestaties van Albon tot nu toe dit jaar en hij zei dat hij het goed genoeg deed om een 9/10 te krijgen. Bradley werd ook gevraagd wat Albon zou kunnen doen met de AMR23, waarin Alonso op dit moment rijdt. "Ik denk op hetzelfde niveau als Alonso, met de vorm waarin hij nu verkeert. Ik denk dat Alex het op dit moment fenomenaal doet."

Beter dan zijn materiaal

"Als we dieper in het seizoen van Albon duiken, zien we dat hij zowel zijn rookie-teamgenoot Logan Sergeant als de FW45 consequent heeft overtroffen. Nadat hij in de eerste ronde in Bahrein scoorde, moest Albon wachten tot ronde acht in Canada voordat hij zijn beste resultaat van het seizoen behaalde: een zevende plaats en Driver of the day. De in Groot-Brittannië geboren coureur pakte ook nog wat punten voor zijn team tijdens hun thuisrace op Silverstone.

Alexander Albon

'Wat kan hij nog meer doen?'

"Als je kijkt naar een aantal van die geweldige ritten, dan schiet Canada je natuurlijk te binnen", vervolgt Bradley. "Hij kwalificeerde beter dan Logan en was de hele tijd beter dan zijn concurrenten. Zijn race was geweldig. De enige reden waarom ik hem eerlijk gezegd geen tien zou geven, is vanwege de crash die hij in Australië had, en dat is de enige reden. Maar wat kan hij nog meer doen?"