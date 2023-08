Remy Ramjiawan

Woensdag 16 augustus 2023 20:39

Achtvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo heeft er geen geheim van gemaakt dat hij op den duur weer voor het grote Red Bull Racing wil gaan rijden. Volgens Helmut Marko is dat allemaal leuk en wel, maar moet de Australiër zich in 2024 eerst een volledig seizoen bij AlphaTauri gaan bewijzen.

Het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing is voor veel coureurs een doelwit. Momenteel bezet Sergio Pérez nog altijd dat plekje en hoewel er wordt gespeculeerd over de toekomst van de Mexicaan bij het Oostenrijkse team, is hij voorlopig nog altijd de beste nummer twee sinds jaren. Het contract van 'Checo' loopt aan het einde van 2024 af en dat is het moment dat Ricciardo de teamgenoot van Verstappen wil gaan worden. Die doelstelling is bij Marko ook bekend en in gesprek met Motorsport-Magazin gaat de adviseur van Red Bull in op het traject voor de goedlachse Australiër.

Bereid om 2024 bij AlphaTauri door te brengen?

Dat Ricciardo mikt op een zitje bij Red Bull, dat begrijpt Marko, maar hij vindt dat de 34-jarige coureur zich eerst moet bewijzen bij AlphaTauri. "Natuurlijk moet je van Daniel Ricciardo weten wat zijn doelen zijn. We weten wat zijn doelen zijn, maar hoe wil hij dat gaan bereiken en is hij bereid om volgend jaar een volledig jaar bij AlphaTauri te rijden met volledige inzet", dat is volgens Marko de vraag.

Vervanging heeft positief effect op AlphaTauri

Nyck de Vries heeft vanaf de race in Hongarije plaatsgemaakt voor Ricciardo en is binnen het team te merken. "De verandering heeft een zeer positief effect gehad, d.w.z. op het gebied van stemming en motivatie in het AlphaTauri-team. Terwijl De Vries gemiddeld drie tot vijf tiende achterstand had. Als je dat allemaal naast elkaar legt, dan is het verschil van Ricciardo een stuk kleiner en staat hij bijna op gelijke hoogte met Tsunoda", aldus Marko.